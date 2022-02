जोधपुर. जिले के भोपालगढ़ उपखंड के आसोप कस्बे (Huge fire at bus stand of Asop In Jodhpur) में देर रात को बस स्टैंड पर रखे केबिन में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली (Fire Broke Out In Jodhpur) कि एक के बाद एक चार केबिन को अपनी चपेट में ले लिया. कस्बे में किसी तरह की फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है ऐसे में स्थानीय लोगों ने 3 से 4 घंटे में पानी के टैंकर से ही कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया.

गनीमत रही कि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. तस्वीरों और वीडियो में आग की लपटें देखी जा सकती हैं. आग की भयावहता (Huge fire at bus stand of Asop In Jodhpur) को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो वहां कतारबद करीब दो दर्जन कैबिन जल कर खाक हो जाते. इसके अलावा आसपास के घरों को भी नुकसान हो सकता था.

धू धू कर जलता केबिन

प्राप्त जानकारी के अनुसार जानकारी के अनुसार रात करीब 1 बजे एक कैबिन से धुआं निकलने लगा. बस स्टैंड पर लगे केबिन में ज्यादातर प्लास्टिक का सामान या अन्य सामान्य दिनों में काम आने वाली सामग्री बिकती है. धुएं की गंध से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों के पहुंचने तक आग फैल चुकी थी. पुलिस को सूचना दी गई.

बंद कैबिन को खोलना भी आसान नहीं था. फिर भी ग्रामीणों ने पुलिस के सहयोग से आग पर काबू (Fire Doused By Locals Of Asop) पाया. आग लगने की वजह क्या थी इसे जांचने में पुलिस जुट गई है. साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे किसी शरारती तत्व का हाथ तो नहीं?