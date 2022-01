जोधपुर. माता के थान थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के साथ गैंग रेप (Gangrape In Jodhpur) का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि तीन युवक उसे बहला फुसलाकर तिंवरी गांव ले गए जहां उसके साथ एक बंद कमरें गैंग रेप (Crime Against Women In Jodhpur Rajasthan) किया गया.

परिजनों ने करवाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

एसीपी निशान्त भारद्वाज ने बताया कि गत 5 दिसम्बर को जोधपुर के माता के थान थाना क्षेत्र में निवास करने वाली एक युवती अचानक घर से गायब हो गई. युवती के परिजनों ने थाने में पेश होकर अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई. जिसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल और तकनीकी आधार पर युवती का पता लगाया तो उसके तिंवरी गांव में होने की जानकारी सामने आई.

गैंग रेप की धाराओं में मामला दर्ज

जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस ने युवती को दस्तयाब किया तो युवती ने बताया कि उसकी बहन के दो देवर और एक अन्य युवक उसे बहला-फुसलाकर तिंवरी ले गए. जहां उसके साथ बंद कमरे में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गैंग रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए हैं. सोमवार को उसे मजिस्टेट के समक्ष पेश कर धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.