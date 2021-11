जोधपुर. कोरोना के नए स्ट्रेन ओमीक्रॉन (new Covid variant omicron) के सामने आने के बाद दुनियाभर में एक बार फिर कोरोना को लेकर भय का वातावरण पनप रहा है. भारत सहित कई देशों ने दक्षिण ​अफ्रीका से आने वालों लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण पर फोकस किया है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने इसको लेकर चिंता जताई है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन लेकर (PM Modi worried about new strain of corona) गंभीर हैं. उन्होंने इस संबंध में बैठक लेकर आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश (PM Modi issues instructions on Covid Omicron variant) दिए हैं. ऐसे में सभी लोगों को कोविड को लेकर सर्तकता बरतनी होगी. राज्य सरकारों को टीकाकरण की गति बढ़ानी होगी.

रविवार को जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा कि यह नया स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका से निकल कर 9 देशों में पहुंच चूका है. सरकार के स्तर पर ऐसे देशों से आने वाले लोगों की जांच के लिए प्रोटोकॉल बनाएं हैं. पीएम ने सभी राज्यों को सजग और सचेत रहने का आह्वान किया है.

बच्चों को लेकर परिजनों की चिंता और ऑनलाइन पढ़ाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई जगह पर अलग-अलग हाईब्रिड मॉडल लागू हुए हैं. उम्मीद है कि प्रदेश सरकार इसको लेकर उचित निर्णय लेगी.