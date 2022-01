जोधपुर. जिले के पावटा स्थित संजीवनी आनंदा में एक महिला से उसके ही जानकार ने लाखों रुपए (Women Fraud In The Name Of Getting Flat In Jodhpur) ठग लिए. महिला ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज करवाया है.





पुलिस ने बताया कि पावटा स्थित संजीवनी आनंदा निवासी अभिषेक जैन और प्रियंका जैन ने नितिन सिंह सिसोदिया, मनसुख सोनी के विरुद्ध रिपोर्ट दी है. प्रियंका ने अपने पति अभिषेक जैन को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए दिसंबर 2019 में अपने पारिवारिक मित्र नितिन सिंह को बताया कि एक फ्लैट अपने पति को गिफ्ट करना चाहती है. जिस पर नितिन सिंह ने उन्हें प्राइम लोकेशन पर एचडीएफसी बैंक के सामने रणवीर भवन में फ्लैट बुक करवा चुके व्यक्ति से मिलाया. जिसका नाम मनसुख सोनी था. नितिन ने बताया कि उसे रुपए की जरूरत है, अगर महिला फ्लैट ले लेगी तो फायदा हो जाएगा.

प्रियंका ने अभिषेक को बताए बगैर 5 दिसंबर 2019 को वकील अनिल शर्मा के सामने 9 लाख रुपए मनसुख को देकर एग्रिमेंट कर लिया. फरवरी 2020 में नीतिन ने प्रियंका को बताया कि बिल्डिंग का काम तेजी से चल रहा है. आप 20 हजार रुपए की मासिक किश्त भर दें. जिससे आपको बाद में फाइनल पेमेंट में परेशानी नहीं होगी.

अगस्त 2021 तक प्रियंका ने 20 हजार रुपए कैश प्रति महीने नीतिन को दिए. जब दस्तावेज मांगे तो वह टालमटोल करने लगा. उसे धमकी देने लगा कि वह उसे बदनाम कर देगा. प्रियंका ने यह बात अपने पति अभिषेक को बताई तो उसने नीतिन सिंह और मनसुख सोनी दोनों से दस्तावेज मांगे. लेकिन अभिषेक को आरोपियों ने दस्वावेज नहीं दिए.

महिला के पति ने जब फ्लैट के बारे में जानकारी जुटाई तो सामने आया कि मनसुख ने अगस्त 2020 में इसी फ्लैट पर बैंक से लोन भी ले रखा है. फ्लैट की बुकिंग प्रियंका के नाम कभी हुई ही नहीं. पूरे घटना क्रम में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.