जोधपुर. करवड थानान्तर्गत पालडी खिंचियान स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के प्रशिक्षण केंद्र (Training Center of Central Reserve Police Force Jodhpur) पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने शुक्रवार रात अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या (CRPF Sub-Inspector Suicide In Jodhpur) कर ली है. सीआरपीएफ के सहायक कमांडेट चंदन कुमार ने इसको लेकर थाने में रिपोर्ट दी है. कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, हो सकता है कि वो किसी मानसिक तनाव ( Suicide due to mental stress CRPF training center) में रहे हों।

प्लास्टिक की रस्सी से बने फंदे से की आत्महत्मा : पुलिस के अनुसार मूलत: चूरू जिले के राजगढ के धनाव निवासी विकास कुमार (38) को शुक्रवार शाम को ​​प्रशिक्षण अधिकारी जीडी गौरव मनाली ने फोन किया तो उसने नहीं उठाया. कई बार प्रयास करने के बाद संपर्क नहीं हुआ तो 3 अन्य कर्मियों को वहां भेजा गया. लेकिन विकास कुमार का कमरे का दरवाजा बंद था. जिसे बाद में तोड़ा गया तो विकास कुमार प्लास्टिक की रस्सी से बने फंदे पर लटका (CRPF Jawan Killed himself in Jodhpur) हुआ नजर आया.

शनिवार को किया जाएगा पोस्टमार्टम : जिसके बाद सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उसके रिश्तेदार भतीजे एडवोकेट दिनेश कुमार को सूचना देकर बुलाया. उनकी मौजूदगी में शव उतार कर एमजीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वहीं मौके से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. एमजीएच अस्पताल में शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया.