जोधपुर. बढ़ती गर्मी के चलते जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की ओर से स्कूलों का (change in school timings) समय बदला गया है. निर्देश के मुताबिक 2 से 16 मई तक प्लेग्रुप से 7वी कक्षा तक के बच्चों के स्कूल के समय में बदलाव होगा . 7 वीं कक्षा तक के समस्त स्कूल सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगे.

पिछले 3 दिन से जोधपुर में भीषण गर्मी के चलते जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने (collector gave order to change the timings of school) स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त राजकीय, निजी विद्यालयों एवं सीबीएसई बोर्ड से सम्बन्धित सभी विद्यालयों में प्लेग्रुप, नर्सरी,एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1 से 7 के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की कक्षाएं सुबह 7.30 से 11:00 बजे तक ही लगेगी.

पढे़ं: जयपुर : भीषण गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदला...आदेश जारी

2 मई से यह व्यव्सथा लागू होगी. वहीं आदेश के अनुसार विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों का समय पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेगा. साथ ही विभिन्न परीक्षाओं यानि कक्षा 5 से 8 की बोर्ड और कक्षा 9वीं से कक्षा 11वीं का संचालन अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा. बता दें कि जोधपुर व पूरे मारवाड़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है. शहर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है जिसके चलते गरम हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है.