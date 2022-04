जोधपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान बनवाया था. कांग्रेस और देश का डीएनए एक (Cm Gehlot said congress and country DNA same) ही है. हम संविधान को मजबूत बनाते हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर कहा (CM Ashok Gehlot target BJP in Jodhpur) कि लेकिन यह लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आखिर में जीत हमेशा नैतिकता की ही होती है.

मुख्यमंत्री शनिवार को जोधपुर में आयोजित कांग्रेस के महंगाई के विरोध में धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि सीबीआई कहीं पर तो जानबूझकर छापेमारी कर रही है और कई जगह जानते हुए भी छापे नहीं मार रही है. यह अब समीक्षा का विषय बन गया है. गहलोत ने कहा कि जब हमारी सरकार पर संकट आया तो ईडी की ओर से भी छापे डाले जाने लगे. सीबीआई की रेड होने लगी.

जोधपुर में बोले सीएम गहलोत

सीएम गहलोत ने कहा कि मेरे भाई के घर भी छापे मारे गए थे. बाद में जब सरकार बच गई तो ईडी और सीबीआई सब गायब हो गए. इसी तरह से जहां भी चुनाव आते हैं तो छापेमारी शुरू हो जाती है. इनकी भी पोल जल्द ही खुलेगी. गहलोत ने कहा कि इनसे घबराने की जरूरत नहीं है. अंतिम विजय नैतिकता की होती है और हमें उसी रूप में आगे चलना है.

जनसुनवाई में लोगों की परिवाद सुनीः मुख्मंत्री ने शनिवार सुबह सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान लोगों के परिवाद सुने. कई मामलो में लोगों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए. इसके अलावा गहलोत ने चेटीचंड महोत्सव के तहत सोजती गेट जाकर समारोह में भाग लिया. बाड़मेर रवाना होने से पहले वे दो जगह पर शोक व्यक्त करने भी गए.

बाड़मेर में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिवसीय बाड़मेर की यात्रा पर पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से बाड़मेर के फ़ागलिया गांव पहुंचे जहां पर वे चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल के यहां सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. हेलीपैड पर मंत्री सालेह मोहम्मद, हरीश चौधरी, सुखराम विश्नोई, विधायक पदमाराम मेघवाल, गफूर अहमद ने अभिनंदन किया. सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री फागलिया से हेलीकॉप्टर से बाड़मेर पहुंचेंगे बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में महंगाई के विरोध में जनसभा को संबोधित करेंगे.