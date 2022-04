जोधपुर. शहर के बनाड रोड स्थित पांच सितारा होटल 'द उम्मेद' (Jodhpur the Ummed Hotel) के पूर्व मैनेजर भरत पूनम चंद शर्मा को बनाड़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार (Cheater Manager Of Hotel The Ummed Caught) कर लिया है. मैनेजर रहते हुए भरत ने कोरोना काल के दौरान विवाह समारेाह की होटल में बुकिंग की थी लेकिन बाद में उनको चकमा देकर फरार हो गया. पीड़ित परिवार ने पहले मैनेजर और होटल प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था. बाद में मैनेजमेंट ने भी अपने Employee के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

ये है मामला: बनाड़ थाने में पाली निवासी अनिल गर्ग की पुत्री ने मामला दर्ज (The Ummed Hotel Fraud Case) करवाया था. जिसमें बताया था कि 12 दिसंबर 2021 को उनके परिवार ने शादी के लिए अप्रैल में बुकिंग की थी. करीब 26 लाख रुपए की बुकिंग इवेंट मैनेजर के मार्फत की गई थी. इसमें पांच लाख का चैक एडवांस के तौर पर दिया गया. इस बीच कोरोना की दूसरी लहर आने से मैनेजर भरत शर्मा ने फोन कर व्यवसायिक परेशानी का हवाला दिया. शर्मा ने इसी आधार पर कुछ राशि की डिमांड रखी. जिस पर गर्ग परिवार ने अलग-अलग समय पर 15 लाख रुपए दे दिए. आरोप है कि मैनेजर ने 15 के बजाए 5 लाख रुपए ही होटल अकाउंट में जमा कराए. प्रबंधन के दबाव देने पर शर्मा ने 12 दिसंबर को शादी से पहले ली गई राशि जमा करवाने का आश्वासन दिया. लेकिन जमा नहीं करवाए. इसके चलते गर्ग परिवार को अतिरिक्त राशि जमा करवानी पड़ी. इसके बाद होटल की ओर से भी भरत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था. दोनों पार्टियों की ओर से शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने फ्रॉड की गतिविधि पर नजर रखी. जांच पड़ताल की और उसे पुणे से गिरफ्तार (Fraud Ummed Manager Caught From Pune) किया.

पढे़ं- The Ummed Hotel Fraud Case : शादी की बुकिंग में धोखाधड़ी के आरोप में होटल 'द उम्मेद' का मैनेजर गिरफ्तार

दूसरी बार हुआ गिरफ्तार: भरत शर्मा इससे पहले प्रतापनगर थाना में इसी तरह के प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था. उसने शहर के प्रतिष्ठि​त डॉ दीपा बालानी के पुत्र की शादी की इसी होटल में बुकिंग कर एडवांस राशि ली थी, लेकिन यहां जमा नहीं करवाई थी. बालानी दंपती को भी इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. उनकी शिकायत पर प्रतापगर थाना पुलिस ने भरत शर्मा को गिरफ्तार किया था. बाद में जमानत पर छूटते ही वो गायब हो गया था. इसके बाद पाली के परिवार ने बनाड़ में मामला दर्ज करवाया. इस बार उसे पुणे से गिरफ्तार कर छह दिन के रिमांड पर रखा गया है.