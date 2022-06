जोधपुर. देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में अब चार साल का समय नहीं लगेगा. इसमें छह माह कम किए जा रहे हैं. यानी की अब साढ़े तीन साल में ही सीए बन (Now become CA in three and half years) सकेंगे. इसके लिए छुट्टियों की संख्या में भरी कटौती की जाएगी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ्यक्रम में कई बदलाव करने की कवायद शुरू हो चुकी है. आईसीएआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सुझावों को मंजूरी मिलने के बाद अगले साल से इसे लागू किया जाएगा. बदलाव को लेकर इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की राय भी ली गई है.

आईसीएआई जोधपुर ब्रांच के चेयरमैन धवल कोठारी का कहना है कि बदलाव काफी महत्त्वपूर्ण है, जो स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होंगे. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है तीन साल की आर्टिकलशिप को घटाकर 2 साल (CA Articleship in 2 years instead of 3 years) करना. इससे इंडस्ट्रीज में सीए की कमी काफी हद तक पूरी होगी. हालांकि इसमें यह भी है कि अगर किसी को प्रेक्टिस शुरू करनी होगी, तो उसे एक साल की एडिशनल आर्टिकलशिप और करनी होगी. आईसीएआई ने जो सुझाव दिए हैं, वे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मार्फत लागू होंगे. एक प्रस्ताव यह भी है कि नए पाठ्यक्रम में दसवीं के बाद फाउंडेशन के लिए स्टूडेंट अपना पंजीकरण करवा सकें.

इस तरह सीए कोर्स की अवधि होगी कम...

पढ़ें: राजस्थानः कांग्रेस का पीएमओ पर आरोप, रघुवीर मीणा बोले- सुल्तान बावड़ी सीए ने नहीं आर्किटेक्ट्स ने साफ की थी

डेफ्थ नॉलेज के लिए एमसीक्यू पर रहेगा जोर : सीए धवल कोठारी का कहना है कि पेपर पैटर्न में भी बदलाव होगा. अब पेपर में एमसीक्यू ज्यादा आएंगे. इससे स्टूडेंट की नॉलेज डेफ्थ बढ़ेगी. नए पाठ्यक्रम में फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा में अब छह पेपर का सुझाव है, जो अभी आठ हैं. फाइनल के सभी 6 पेपर में 30 फीसदी एमसीक्यू प्रश्न होंगे. इसमें 25 फीसदी नेगेटिव मार्किंग होगी. कोठारी का कहना है कि अभी कोई सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाता है, तो उसे अकाउंटिंग टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट मिलता है. लेकिन नई व्यवस्था में सीए इंटर क्वालिफाइड को बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट (BAA) की डिग्री मिलेगी. यह डिग्री स्नातक स्तर की होगी. इसके अलावा इस डिग्री को अन्य संस्थानों से कॉलोब्रेट किया जाएगा जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट होगा.

पढ़ें: रोजाना 10 घंटे पढ़ाई, हर सब्जेक्ट पर बराबर फोकस, कुछ इस तरह झुंझुनू की बेटी बनी CA टॉपर

अब आर्टिकलशिप में सिर्फ 24 छुट्टियां होगी: आईसीएआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज की ओर से सीए पाठ्यक्रम में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. वर्तमान में 3 साल की आर्टिकलशिप के दौरान 156 छुट्टियां होती हैं. इसे घटाकर 24 छुट्टियां करने का सुझाव दिया गया है. दो साल की आर्टिकलशिप खत्म करने के 6 माह बाद विद्यार्थी सीए की परीक्षा दे सकेगा.