जोधपुर. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक रविवार को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सभागार में राजेश पंवार की अध्यक्षता में (New chairman of Bar council of Rajasthan) हुई. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के निर्णय अनुसार चैयरमेन, वाइस चैयरमेन एवं चार को-चैयरमैन के चुनाव झंवरलाल पुरोहित वरिष्ठ अधिवक्ता, जोधपुर (पर्यवेक्षक) के तत्वाधान में बार कौंसिल आफ राजस्थान के सभागार में सम्पन्न (Bar council of Rajasthan election results) हुए. चैयरमेन पद पर सुनील बेनीवाल, वाइस चैयरमेन के पद पर योगेन्द्र सिंह शक्तावत, को-चैयरमेन पद पर डॉ सचिन आचार्य, इन्द्रराज चौधरी, रामप्रसाद सिंगारिया और बलजिन्द्र सिंह संन्धु को र्निविरोध निर्वाचित किया गया.

बेनीवाल का जीवन परिचय: चैयरमेन सुनील बेनीवाल का जन्म 1 जून, 1974 को जोधपुर में हुआ. इन्होंने वर्ष 1995 में जयनारायण व्यास विश्वविधालय से स्नातक एवं 1998 में मुम्बई विश्वविधालय से विधि स्नातक परीक्षा उर्त्तीण की. वर्ष 1998 में अधिवक्ता के रूप में पंजीयन करवाकर जोधपुर में वकालत शुरू की तथा मुख्यत सिविल, क्रिमिनल एवं संवैधानिक क्षेत्र में वकालत करते हैं. बेनीवाल वर्ष 2018 मे पहली बार, बार कौन्सिल ऑफ राजस्थान के सदस्य निर्वाचित हुए. वर्तमान में बेनीवाल राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता पद पर जोधपुर में कार्यरत हैं.

पढ़ें: BCR election : कोर्ट के निर्देश पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चैयरमेन सहित अन्य पदों के चुनाव होंगे 5 जून को

योगेन्द्र सिंह शक्तावत का जीवन परिचय: वाइस चैयरमेन योगेन्द्र सिंह शक्तावत का जन्म 15 जून, 1974 को हुआ. इन्होंने वर्ष 1995 मे स्नातक एवं 1998 में विधि स्नातक की परीक्षा महर्षि दयानन्द विश्वविधालय अजमेर से उर्त्तीण की. इन्होंने वर्ष 1998 में अधिवक्ता के रूप में पंजीयन करवाकर अजमेर में वकालत शुरू की तथा मुख्यत राजस्व एवं सिविल के क्षेत्र मे वकालत करते हैं. शक्तावत वर्ष 2018 में बार कौन्सिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों के लिए हुए चुनाव में पहली बार सदस्य चुने गए.

पढ़ें: बजट घोषणा में राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष को मिले 10 करोड़ रुपए

निवर्तमान चैयरमेन ने जताया आभार: बैठक में राजेश पंवार, निवर्तमान चैयरमेन ने नवनिर्वाचित चैयरमेन सुनील बेनीवाल, वाइस चैयरमेन योगेन्द सिंह शक्तावत एवं नवनिर्वाचित को-चैयरमैन डॉ सचिन आचार्य, इन्द्रराज चौधरी, रामप्रसाद सिंगारिया और बलजिन्द्र सिंह सन्धु को अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने उनके कार्यकाल में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा की गई गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी. बार कौंसिल द्वारा नव-निर्वाचित चैयरमेन को नई समितियों का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया. साथ ही साधारण सभा द्वारा बार संघ टपूकडा (अलवर) को मान्यता प्रदान की गई.