जोधपुर. आरोपी के फरार होने की खबर के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के थानों को सूचित कर नाकाबंदी करवाई. आरोपी के गृह क्षेत्र के पास भी पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डांगियावास थाना पुलिस ने 2 दिन पहले अवैध हथियारों के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था.

आरोपी का नाम सुभाष विश्नोई है. उससे पुलिस थाने में लगातार पूछताछ कर रही थी. सुभाष खुद आले दर्जे का अवैध हथियारों का तस्कर है. उसके इलाके में कई बदमाशों से संपर्क हैं. इसके अलावा पुलिस यह भी पता कर रही है कि वह हथियार किन-किन को सप्लाई करता है. इस कड़ी में एक युवक के साथ उसका फोटो भी बरामद किया गया. उस फोटो के आधार पर पुलिस डांगियावास पीपाड़ थाना क्षेत्र के खूंड खोखरिया निवासी अनिल डूडी (उम्र 20 साल, पिता रूपाराम डूडी ) को बुधवार को पूछताछ के लिए 151 में गिरफ्तार कर थाने लाई थी.

गुरुवार सुबह करीब चार बजे अनिल ने शौच जाने के लिए संतरे से कहा जिस पर संत्री उसे हवालात से बाहर लेकर आया. ज्योंही वह बाहर आया उसने संतरी को धक्का दिया और मुख्य थाना परिसर के अंदर से बाहर भाग गया (Accused pushed away sentry and ran away In jodhpur). अल सुबह का समय था इसलिए ज्यादातर पुलिसकर्मी भी सजग नहीं थे जिसका फायदा उठाते हुए अनिल भाग गया. पुलिस द्वारा आसपास के इलाके में नाकाबंदी की गई है. उसे अपने घर के आस-पास देखे जाने की जानकारी पुलिस को मिली है.