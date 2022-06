जोधपुर. मई में ईद से पहले और त्योहार के दिन हुए विवाद (Tension On Eid In Jodhpur) के बाद उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है. जोधपुर दंगे मामले में पुलिस ने एक बार फिर से धरपकड़ शुरू करते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी है. इसके तहत सरदारपुरा थाना पुलिस ने नामजद आरोपी एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हितेश व्यास को गिरफ्तार किया (ABVP Leader Caught In Jodhpur) है. इसके अलावा घांचियो का बास निवासी मंगल परिहार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

हितेश व्यास को पुलिस नोएडा से हिरासत में लेकर आई और उसके बाद गिरफ्तारी की गई. जबकि मंगल को जोधपुर में उसके घर से गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारियां सरदारपुरा थाना अधिकारी दिनेश लखावत की दर्ज शिकायत के तहत की गई है. गुरुवार को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने न्यायाधीश के समक्ष उसे पेश कर रिमांड प्राप्त कर ली है. एसीपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि 2 मई की रात को हुए घटनाक्रम को लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है. सरदारपुरा पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था उसमें अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. कई आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है.

पढ़ें-जोधपुर हिंसा की खौफनाक कहानी, सुनिए पीड़ितों की जुबानी...

दरअसल, भाजपा और उसकी विचारधारा से जुड़े संगठनों के लोगो के विरुद्ध मामले दर्ज होने को लेकर उस समय खुलकर विरोध जताया था. जिसके चलते कुछ दिनों तक पुलिस शांत रही. अब एक बार फिर पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी है. गौरतलब है कि हितेश व्यास जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ में एबीवीपी की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं.

पहले लगी थी गिरफ्तारी पर रोक: हितेश व्यास के विरुद्ध सरदारपुरा पुलिस के अलावा एक और व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया (Violence in Jodhpur) था. एक ही धाराओं और एक की घटना के दो मुकदमों को लेकर हितेश व्यास की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी. जिसके बाद शुरुआत में हाई

कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी किया था. जिसे बाद में पुलिस अपास्त करवा लिया. हितेश व्यास ने भी अज्ञात लोगो के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.