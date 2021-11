जोधपुर. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga) ने अनूठी मुहिम के माध्यम से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of World Records) में दर्ज करवा लिया है. इस रिकॉर्ड के अंतर्गत फेसबुक पर 1 घंटे के भीतर ‘मां गंगा के नाम संदेश’ विषय पर सबसे ज्यादा हस्तलिखित संदेश पोस्ट किए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Union Minister Gajendra Singh Shekhawat) ने भी अपना संदेश फेसबुक पर पोस्ट किया है. सोमवार को गंगा उत्सव के 5वें संस्करण के उद्घाटन (Inauguration of 5th edition of Ganga Utsav) अवसर पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि हमारी नदियों को फिर से जीवंत और संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वे नदियों के निर्माण में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं. शेखावत ने 'गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट' को लॉन्च (Ganga Atlas River of the Past launched) किया. आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के प्रो. राजीव सिन्हा की ओर से विकसित गंगा एटलस 5-6 दशकों में गंगा नदी में हुए परिवर्तन की संरचना प्रणाली, भूमि के उपयोग, कवर की गई भूमि, नदी की गतिशीलता और संबंधित मुद्दों के डॉक्यूमेंटेशन में सहायता देगा.

पढ़ें. गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत उदयपुर के 3 दिवसीय प्रवास पर...आज देखा स्पेशल पपेट शो

कार्यक्रम में ट्री क्रेज फाउंडेशन के सहयोग से एनएमसीजी की ओर से विकसित कंटीन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल (Continuous learning and activity portal launched) लॉन्च किया गया. सीएलएपी नमामि गंगे (Namami Gange) की एक पहल है. जिसे ट्री क्रेज फाउंडेशन की सीईओ भावना बडोला के नेतृत्व में बनाया गया है. यह एक संवादात्मक पोर्टल है, जो भारत में नदियों के आसपास क्रिया-कलापों और उनसे संबंधित संवादों को शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है.