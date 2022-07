जोधपुर. शहर के बनाड़ थाना क्षेत्र में शनिवार को 13 वर्षीय बालिका (13 year old girl died in road accident in Jodhpur) पिकअप की चपेट में आ गई. इस हादसे में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. मामले की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पिकअप चालक को थाने लेकर आई. बनाड़ थाने के एएसआई तेजाराम ने बताया कि प्याज से भरी पिकअप जैतारण की तरफ जा रही थी. इस दौरान बनाड़ में जाम लगा हुआ था. चालक अपनी गाड़ी को आगे निकालने के प्रयास कर रहा था, कि अचानक से बालिका उसकी गाड़ी के सामने आ गई. इस दौरान पिकअप के ब्रेक फेल हो गए.

नांदडी निवासी 13 वर्षीय कूकू पुत्री धन्नाराम प्रजापत को घायल अवस्था में नजदीकी श्रीराम अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बालिका सड़क के किनारे खड़ी हुई थी. अचानक तेजी से आई इस पिकअप ने उसे अपनी चपेट में ले (13 year old girl died in road accident in Jodhpur) लिया . बता दें कि पिकअप ने वहां खड़े दुपहिया वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद घटनास्थल पर एकत्र हुई भीड़ ने चालक गिरी निवासी मुकेश पुत्र घासीराम को पकड़ लिया. जिसके बाद पुलिस उसे लेकर थाने आई. फिलाहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

पढ़ें: Road Accident in Dholpur: बजरी माफियाओं की रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेंपो को मारी टक्कर... महिला की मौत