जयपुर. राजधानी में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. जयपुर की शिप्रापथ थाना पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में ही अपहृत युवक को दस्तयाब कर (Youth get freed from kidnappers in Jaipur) लिया. पुलिस ने रविवार को मामले में 5 अपरहणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. बदमाशों ने युवक का अपहरण फिरौती लेने के बाद उसकी हत्या करने के इरादे से किया था.

डीसीपी साउथ मृदुल कच्छावा के निर्देशन में शिप्रा पथ थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने अपहरण के मामले में टोंक निवासी आरोपी नवरत्न मीणा, देशराज मीणा, लाखन सिंह मीणा, अजय कुमार मीणा और भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. मुख्य साजिशकर्ता नवरत्न मीणा और अपहृत युवक विक्रम मीणा दोनों एक गांव के रहने वाले हैं. वर्ष 2018 में हुई पुरानी लड़ाई-झगड़े की घटना का बदला लेने के लिए नवरत्न ने अपहरण की साजिश रची थी.

अपहरण के बाद आरोपी युवक के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप कॉल करवाकर पीड़ित के ई-वॉलेट अकाउंट में परिजनों से पीड़ित को छोड़ने के बदले 25000 रुपए ले लिए थे. वॉलेट से कैश निकलवा लिए थे. आरोपियों का इरादा फिरौती की राशि वसूलने के बाद पीड़ित की हत्या करना था. लेकिन पुलिस ने आरोपियों को पहले ही दबोच लिया. जिसकी वजह से आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए. डीसीपी के मुताबिक पीड़ित के भाई ने शनिवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका छोटा भाई विक्रम मीणा दुर्गापुरा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है.

शुक्रवार दोपहर को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के पास लाखन मीणा और उसके अन्य साथी जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए. गिरोह ने पीड़ित के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप कॉल करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी. फिरौती की राशि नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई. रिश्तेदारों को भी व्हाट्सएप कॉल पर धमकियां देकर ई-वॉलेट में रुपए प्राप्त कर लिए. पुलिस की स्पेशल टीम ने कोटपूतली के पास दिल्ली नेशनल हाईवे पर अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया और उनके चंगुल से युवक को दस्तयाब कर लिया गया. पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अन्य साथी रात के अंधेरे में फायदा उठा कर मौके से फरार हो गए.