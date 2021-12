जयपुर. झोटवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित ट्राइटन मॉल में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां मॉल की दूसरी मंजिल से एक युवक (youth fall down from triton mall jaipur) नीचे गिर गया. अस्पताल ले जाते समय उसकी (Youth dies after falling from mall in Jaipur) मौत हो गई. घटना में युवक की चपेट में आने से मॉल में नीचे खड़ी युवती भी घायल हो गई जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

हादसे की सूचना पर पहुंची झोटवाड़ा थाना पुलिस दोनों घायल को कांवटिया अस्पताल लेकर पहुंची. जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक क्रिसमस पर्व को देखते हुए मॉल में सजवाट की गई है. इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मॉल पहुंच रहे हैं.

हादसे का शिकार हुए युवक के दूसरी मंजिल से गिरने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस इस संदर्भ में जांच पड़ताल कर रही है. वहीं कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतक सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा था. इस दौरान बैलेंस बिगड़ने से वह हादसे का शिकार हो गया. हादसे में घायल हुई युवती अपने पड़ोसियों के साथ मॉल घूमने आई थी. फिलहाल पुलिस मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.