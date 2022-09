जयपुर. राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ी पर आथुनी कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई. युवक अपने चार-पांच दोस्तों के साथ घूमने के लिए (Accident in Athuni Kund on the hill of Nahargarh) नाहरगढ़ की पहाड़ी पर गया था. इस दौरान कुंड में नहाने के लिए उतरते समय पांव फिसलने से युवक नीचे डूब गया और उसकी मौत हो गई.

सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. युवक को बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस टीम को भी मौके पर बुलाया गया. सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रविवार शाम को युवक के शव को कुंड से बाहर निकाला. शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी प्रदीप सिंह सिनसिनवार के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 2 बजे युवक के आथुनी कुंड में गिर गया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद रविवार देर शाम तक युवक के शव को बाहर निकाला गया. युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए नाहरगढ़ की पहाड़ी पर गया था.

इस दौरान कुंड में नहाने के लिए उतरते समय युवक का पांव फिसल गया, जिससे वह पानी की गहराई में नीचे जाकर डूब गया. युवक के साथ आए उसके अन्य दोस्त मौके से निकल गए. कुंड के पास मौजूद अन्य लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी. युवक के शव को कुंड से बाहर निकालकर सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है. शिनाख्त होने के बाद परिजनों को सूचना दी जाएगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि आथुनी कुंड में गिरने से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. कुछ दिन पहले भी एक युवक की (Incident in Nahargarh Area Jaipur) इसी कुंड में डूबने से मौत हो गई थी. लोगों का कहना है कि कुंड में आए दिन हादसे हो रहे हैं. ऐसे में प्रशासन को यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए. कुंड पर गोताखोरो की तैनाती होनी चाहिए या फिर कुंड में नहाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि हादसों को रोका जा सके.