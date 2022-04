जयपुर. राजधानी के मुरलीपुरा थाना इलाके में एक युवती से दोस्ती कर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म (Young Girl raped in Jaipur after a drink) करने और ब्लैकमेल कर देह शोषण करने का मामला (Rape Disclosed After Girl pregnancy) सामने आया है. पीड़िता के गर्भवती होने पर उसके परिजनों को वारदात का पता चला इसके बाद पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज करवाई गई है.

प्रेम जाल में फंसा रेप: प्रकरण की जांच कर रहे थाना अधिकारी देवेंद्र ने बताया कि 25 वर्षीय पीड़िता की कुछ महीने पहले अजय नामक युवक से मुलाकात हुई, जिसमें अच्छी-अच्छी बातें करके पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया (Girl was trapped and Raped In Jaipur). आरोपी ने एक दिन पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जब होश आने पर पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी.

पढे़ं- जयपुर में महिला के साथ दुष्कर्म, मदद करने का झांसा देकर पति के दोस्त ने ही की वारदात

ब्लैकमेल करता रहा, गर्भपात का बनाया दबाव: इसके बाद आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा (Girl blackmailed after Rape ) और कई महीनों तक पीड़िता का देह शोषण करता रहा. जिसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई और जब पीडिता ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही तो आरोपी ने गर्भपात करवाने व पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी. वहीं पीड़िता ने गर्भवती होने पर अपने परिवार के सदस्यों को आपबीती बताई और शनिवार देर रात मुरलीपुरा थाने पहुंच अजय के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश करना शुरू किया है.