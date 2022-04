जयपुर. राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के जयपुर सीतापुरा स्थित अधिशासी अभियंता का एक फरमान इन दिनों काफी विवादों में है. आदेश जीएसएस पर तैनात तकनीकी (XEN took out order to get the technical staff do paint work ) कर्मचारियों से रंग रोगन का कार्य करवाने के लिए लगाई गई ड्यूटी से जुड़ा हुआ है. जिस पर कर्मचारी (Employees organizations warned of agitation) संगठनों ने एतराज जताते हुए आंदोलन कि चेतावनी दी है.

प्रसारण निगम में जयपुर के सीतापुरा स्थित 220 केवी जीएसएस के अधिशासी अभियंता अमरजीव सिंह ने 3 अप्रैल को एक फरमान निकाला था. इस ऑफिस ऑर्डर में तकनीकी कर्मचारी महेश शर्मा, रति लाल मीणा, फेली राम, मनीष मीणा, महेश कुमार, अशोक कुमार, शिवकुमार, रामफूल और रघुराज सिंह को 220, 132 और 33 केवी के ब्लॉक और यार्ड फाउंडेशन में पुताई-रंगाई के कार्य में तैनात करने के आदेश दिए गए थे. उनसे कहा गया कि काम 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा हो. कर्मचारी संगठनों के हिसाब से आदेश अजीब इसलिए है क्योंकि तकनीकी कर्मचारियों की ड्यूटी ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) में होती है, ताकि 24 घंटे बिजली आपूर्ति निर्बाध तरीके से होती रहे, और कोई भी तकनीकी समस्या आए तो उसका तुरंत समाधान भी हो जाए.

कर्मचारी संगठनों ने दी आंदोलन की चेतावनी: कर्मचारी संगठनों ने इस मामले पर विरोध करना शुरू कर दिया. साथ ही उन्होंने प्रसारण निगम के सीएमडी को एक पत्र लिख, आंदोलन की चेतावनी दे दी. अधिशासी अभियंता के इस आदेश के खिलाफ राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस इंटक ने मोर्चा खोल दिया है. साथ ही संगठन के अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा है कि यदि प्रसारण निगम प्रबंधन ने आदेश वापस नहीं लिया तो आंदोलन का रुख अख्तियार करना (Employees organizations warned of agitation) पड़ेगा.

उनका कहना था कि तकनीकी कर्मचारी पहले ही कई घंटों तक अपनी सेवाएं तकनीकी कार्यों में देते हैं, इसके बावजूद उनके इंजीनियर इस प्रकार के आदेश निकाल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने पिछले दिनों जोधपुर डिस्कॉम में एक कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने का उदाहरण भी दिया. नेता बजरंग मीणा और विद्या सागर शर्मा ने विद्युत प्रसारण निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को पत्र और ईमेल के जरिए भी इस आदेश को निरस्त करवाने की मांग रखते हुए आग्रह किया है कि तकनीकी कर्मचारियों से केवल तकनीकी कार्य ही कराए जाएं.