जयपुर. स्वामी माधवानंद विश्व शांति परिषद (Swami Madhavananda World Peace Council) की ओर से नागौर के बड़ी खाटू स्थित अलखपुरी सिद्ध पीठ आश्रम (Alakhpuri Siddha Peeth Ashram) में 10 और 11 नवंबर को विश्व शांति संसद 2021 का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में देश-विदेश के विद्धान शिरकत करेंगे. विश्व शान्ति संसद का आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है. रविवार को महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर ने यह जानकारी दी है.

स्वामी माधवानंद विश्व शान्ति परिषद के अध्यक्ष विश्व गुरु परमहंस महेश्वरानंद (World Peace Council President Paramahansa Maheshwarananda) की पहल पर पूरी दुनिया को शांति और आरोग्य देने के लिए इस कार्यक्रम का 2002 से लगातार विश्व के अनेक देशों में आयोजन किया जा रहा है. विश्वगुरु परमहंस स्वामी की संपूर्ण विश्व को शांति और आरोग्य प्रदान करने के लिए विश्व शांति संसद 2021 (world peace parliament 2021) का आयोजन भारत में करने का निर्णय किया गया है. कार्यक्रम स्वामी माधवानन्द के 18वें निर्वाण दिवस (Swami Madhavananda's 18th Nirvana Day), भारतीय स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव (75th Amrit Mahotsav) और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती (150th Birth Anniversary of the Father of the Nation Mahatma Gandhi) के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है.

10 नवंबर को इस विषय पर होगी चर्चा

10 नवंबर को 'मेकिंग पीस विद मदर अर्थ-डेवलपिंग ट्रस्ट फॉर फ्यूचर जेनेरेशन' ('Making Peace with Mother Earth-Developing Trust for Future Generation') विषय पर आयोजित होने वाले ऑनलाइन कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग होंगे शामिल. यूनाइटेड नेशंस की अकादमिक इम्पैक्ट इनिशिएटिव के फर्स्ट चीफ, रामू दामोदरन की अध्यक्षता में बावा जैन, महासचिव वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स, मैनफ्रेड स्टेपोनट अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय श्री दीप माधवानंद आश्रम फैलोशिप के साथ लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे.

11 नवंबर को इस विषय पर होगी चर्चा

कार्यक्रम में संपूर्ण विश्व में शांति और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए 11 नवंबर को 'योग विजडम फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर' (Yoga Wisdom for a Sustainable Future) विषय पर विश्वस्तरीय विद्वानों की ओर से चिंतन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में स्वामी महेश्वरानन्द के सानिध्य में राजसमंद सांसद दीया कुमारी(Rajsamand MP Diya Kumari), ख्याति राठौर वर्ल्ड बैंक अमेरिका (Khyati Rathore World Bank America), नरेंद्र चौधरी ब्यूटीफुल ग्रुप मुंबई, पीस एंबेसडर इंडिया कपिल अग्रवाल (Peace Ambassador India Kapil Agarwal) भाग लेंगे. साथ ही ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, आगरी, अमेरिका आदि देशों के विद्वान भी शिरकत करेंगे.

कार्यक्रम में राजस्थान प्रांत के प्रमुख राजनेता, पदाधिकारी और सदस्य हिस्सा लेंगे. साथ ही पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े की से महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद महाराज पंजाब, स्वामी चिदम्बरानन्द महाराज मुंबई, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज जयपुर और ओम आश्रम, जाडन सवामी फूल पुरी, स्वामी अवतार पुरी, स्वामी राजेंद्र पुरी, स्वामी प्रेमानंद पुरी की उपस्थिति रहेगी. कार्यक्रम का विश्व के 160 देशों में सीधा प्रसारण होगा.

कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन ले सकेंगे भाग

इस आयोजन के संयोजक कपिल अग्रवाल, सचिव विश्वगुरु परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानन्द, ॐ आश्रम, जाइन, पाली हैं. महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी ने कहा कि इस कार्यक्रम में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से भाग ले सकते हैं. विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर में आयुर्विज्ञान शोध पीठ का रविवार को शुभारंभ किया गया. इस पीठ के पीठाचार्य के रूप में आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान, पांच बार राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित और आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को पदासीन किया गया है. पीठ की ओर से आयुर्वेद में निहित ज्ञान-विज्ञान और इसके अप्रकाशित ग्रंथों को विश्व धरातल पर लाने और आयुर्वेद आधारित जीवनचर्या का प्रचार-प्रसार करने की दिशा में कार्य किया जाएगा.

वर्तमान में संस्थान की ओर से विभिन्न ज्ञानधाराओं की पांच पीठों का संचालन किया जा रहा है. यह नया आयाम जोड़ने का गौरवमय कार्य विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद महाराज की ओर से किया गया है. कार्यक्रम में शॉल-श्रीफल और पदस्थापन पत्र महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी और कपिल अग्रवाल ने दिया है. कार्यक्रम में डॉ. रामदेव साहू, डॉ. सुरेंद्र कुमार शर्मा, सत्यव्रत आदि भी मौजूद रहे.