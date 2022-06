जयपुर. राजधानी के मानसरोवर थाना इलाके में पति के लिए बीच रास्ते पर दो महिलाओं के बीच दंगल देखने को मिला. दोनों महिलाओं के हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई. दोनों महिलाएं एक ही व्यक्ति को अपना पति बताकर लड़ने लगी. खुद को पहली पत्नी बताने वाली ने दूसरी का सिर फोड़ दिया. दूसरी ने पहली की अंगुलियां तोड़ दी. बाल पकड़कर सड़क पर दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह से (Women beat each other on road in Jaipur) पीटा. जिस व्यक्ति के लिए झगड़ा हुआ वह फौज में लद्दाख में पोस्टेड बताया जा रहा है. दोनों महिलाओं ने मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक एक फौजी के लिए 2 महिलाओं में बीच सड़क पर दंगल देखने को (Clash between women in Jaipur) मिला. दोनों महिलाएं खुद को फौजी की पत्नी बता रही थीं. लोगों ने बीच-बचाव किया. तब तक एक महिला का सिर फट गया था और दूसरी की अंगुलिया टूट चुकी (Women injured in fight with each other in Jaipur) थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों महिलाओं ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया. मानसरोवर थाना पुलिस के मुताबिक नोएडा, उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिला कंचन ने जयपुर निवासी जितेंद्र और उसके परिवार के सदस्यों पर केस दर्ज कराया है कि उसके पति की कुछ समय पहले मौत हो गई थी. जिसके बाद फेसबुक पर उसकी मुलाकात जितेंद्र सिंह के साथ हुई. जितेंद्र लद्दाख में पोस्टेड है. दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर प्यार हो गया. उसके बाद दोनों ने शादी कर ली.

पीड़ित महिला कंचन की रिपोर्ट के मुताबिक कभी जितेंद्र उत्तर प्रदेश छुट्टियां मनाने आता था, तो कभी वह उसके पास चली जाती थी. कुछ दिन पहले ही पता चला कि जितेंद्र शादीशुदा है. पीड़ित महिला कंचन ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र ने बेटे के एडमिशन और अन्य काम के बारे में रुपए लिए थे. उसके बाद दस्तावेज भी लिए. जितेंद्र के जयपुर स्थित घर दस्तावेज लेने आई, तो यहां बवाल मच गया. महिला कंचन की मुलाकात जितेंद्र की पहली पत्नी ललिता से हो गई. कंचन अपने दस्तावेज लेने आई, तो ललिता के साथ झगड़ा हो गया.

दोनों के बीच मानसरोवर स्थित जितेंद्र सिंह की पहली पत्नी ललिता के घर के बाहर मारपीट हो गई. वहीं फौजी की पहली पत्नी ललिता ने आरोप लगाया है कि कंचन जबरन जितेंद्र को अपना पति बता रही है. इसी बात पर विवाद हुआ. दोनों के बीच झगड़ा हुआ और कंचन ने ललिता का सिर फोड़ दिया. ललिता ने कंचन की अंगुलियां तोड़ दी. इसके अलावा शरीर पर कई जगह दोनों को चोटें आई हैं. पुलिस ने रविवार को दोनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल मानसरोवर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.