जयपुर. राजधानी में एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया है. महिला ने पति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है कि उसका पति मोबाइल में पोर्न वीडियो दिखा कर जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध करता था. मना करने पर मारपीट करता था. बात ससुर तक पहुंची, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया. रामगंज थाना पुलिस ने धारा 377 समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी (Case against man for doing unnatural sex with wife) है.

रामगंज थाना पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीय महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. महिला की शादी कुछ महीने पहले हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही पति उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने लग गया था. कुछ दिन तो महिला सहन करती रही, लेकिन जब परेशानी ज्यादा होने लगी, तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया. बार-बार विरोध करने के बावजूद पति नहीं माना और मना करने पर मारपीट करने लग गया. महिला की रिपोर्ट के मुताबिक उसका पति रोजाना मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाता था और विरोध करने पर मारपीट करता था.

महिला ने परेशान होकर अपनी मां से बातचीत की तो शुरुआत में मां ने भी समझाइश कर दी कि नई-नई शादी है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा. लेकिन महिला के साथ लगातार गलत काम होता रहा. महिला ने रिपोर्ट में लिखा है कि गलत तरीके से संबंध बनाने पर उसे घिन्न आती थी. लेकिन पति पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था. आखिरकार महिला परेशान होकर रामगंज थाने पहुंची, जहां पुलिसकर्मियों ने पहले तो उसे टाल दिया, लेकिन दोबारा फिर से महिला थाने पहुंची तो बुधवार को पुलिस ने अननेचुरल संबंध बनाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.