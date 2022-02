जयपुर. जिले के कानोता थाना इलाके के बगराना गांव में सरकारी भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध (Protest outside Police Station in Jaipur) जताया है. अतिक्रमण से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन (Villagers Protest over encroachment) किया. सूचना पर एसीपी बस्सी मेघचन्द मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाईश की. इसके बाद सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई. जिसमें 3 से 4 लोगों को चोट आई है.

थाने के बाहर किया प्रदर्शन : जानकारी के अनुसार पुराना बगराना गांव में कुछ लोगो ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण (Encroachment On Government Land In Jaipur) कर रखा है. ग्रामीणों की ओर से अतिक्रमण हटाने (Encroachment On Government Land In Jaipur) और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई है. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है. गुस्साए ग्रामीणों ने थाने के बाहर एकत्रित होकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. विरोध प्रदर्शन की सूचना पर एसीपी मेघचन्द मीणा ने मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाइश की.

झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोपः सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है. जिससे 3-4 लोगों को चोट आई है. साथ ही एक गाड़ी में आग लगा दी गई. आग से गाड़ी जलकर खाक हो गई. ग्रामीणों ने भूमाफिया पर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले लोगों ने स्वयं की गाड़ी में ही आग लगाकर झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है. घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और दोबारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. कानोता थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.