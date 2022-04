जयपुर. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता इन दिनों देखते ही बन रही है. पिछले कुछ दिनों से जयपुर में रहकर लगातार जनप्रतिनिधि और आम कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात के साथ ही राजे बयानों के जरिए राज्य सरकार को घेरने में भी पीछे नहीं दिख रही. इसी क्रम में गुरुवार को राजे ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों पर चिंता जाहिर (Raje concerned over rising atrocities against women in state) की.

राजभवन में हुई इस मुलाकात की जानकारी खुद राजे ने अपने ट्विटर के जरिए दी. इस मुलाकात की फोटो भी साझा की. राजे ने पिछले दिनों लगातार प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर हुई घटनाओं के मामले में सोशल मीडिया और ट्वीट के जरिए प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है. अब राज्यपाल से हुई मुलाकात में भी इन्हीं घटनाओं का जिक्र कर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए. राजे पिछले कुछ दिनों से जयपुर स्थित अपने सरकारी निवास पर हैं. इस दौरान जयपुर में वे कई कार्यक्रमों में भी शामिल हो रही हैं.

हाल ही में गोविंद देव मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा में भी शामिल हुईं और इस दौरान उनके समर्थक नेता दिन में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारीक और पूर्व जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष संजय जैन के साथ ही कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे थे. प्रदेश संगठन से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों में राजे समर्थकों को कम ही महत्व मिलता है. हालांकि सिविल लाइंस स्थित निवास पर वसुंधरा राजे से मिलने पिछले कुछ दिनों से कई भाजपा नेता अलग-अलग जिलों से पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरें भी राजे के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई हैं.