जयपुर. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने शनिवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर जुबानी हमला (Upen Yadav targets Ashok Gehlot government) बोला.

इन भर्तियों को पूरा करने की मांग: उपेन यादव ने रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, नर्सिंग भर्ती, सीएचओ, एमओ सहित चिकित्सा विभाग की अन्य भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कर सरकार से अपना वादा पूरा करने की मांग (Demand of various recruitments in Rajasthan) की. उपेन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019 व 2021 में दो बार पंचायती राज में एलडीसी भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे. परंतु अब तक विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी नहीं किया. जिससे बेरोजगारों में काफी रोष है. वहीं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की भर्ती प्रक्रिया व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की पिकअप लिस्ट जारी करने का वादा किया गया था, वह भी अब तक पूरा नहीं किया गया.

सीईटी (CET)का भी विरोध: जनवरी माह में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया. जिसमें जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की परीक्षा सितंबर माह में प्रस्तावित थी. परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने कोचिंग संस्थान में फीस भी जमा करा दी. अब उसके बाद राज्य सरकार ने पहले सीईटी करवाने का निर्णय लिया. जिसका बेरोजगार विरोध कर रहे हैं. इनकी मांग है कि सरकार जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीईटी से बाहर करे और परीक्षा तिथि जारी करे.

उपेन यादव ने कहा कि प्रदेश का बेरोजगार युवा लाठी व जेल से डरने वाला नहीं है. जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी. आगामी 2 अक्टूबर से प्रदेश भर में हर जिला और तहसील स्तर पर सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी. यदि सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती है, तो 2023 का चुनाव दूर नहीं है. चुनाव में सरकार को प्रदेश का बेरोजगार युवा सबक सिखाने के लिए तैयार है. आपको बता दें बेरोजगारों ने बीते दिनों जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार से सहमति नहीं बनने पर युवाओं व पुलिस के बीच झड़प हुई. 16 जून को युवा बेरोजगार पीसीसी कार्यालय पहुंचे, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया.