जयपुर. बेरोजगारों की अलग अलग भर्तियों को लेकर सोमवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने सोमवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरि प्रसाद शर्मा से मुलाकात (Upen Yadav Meets RSMSSB Chairman) की. मुलाकात के दौरान शर्मा ने कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती, जेईएन (पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी) की संयुक्त भर्ती की विज्ञप्ति इसी महीने में जारी करने की बात कही.

उपेन यादव ने बताया (Upen Yadav on recruitment in Rajasthan) कि बेरोजगार लंबे समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं. इसलिए बेरोजगारों के साथ अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की. हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती (computer instructor recruitment in rajasthan), जेईएन (पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी) की संयुक्त भर्ती की विज्ञप्ति (JEN Recruitment Rajasthan) इसी महीने में जारी होगी. पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम भी इसी महीने में जारी होगा. ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का सिलेबस पहले वाला ही रहेगा. इसके निर्देश जल्द जारी होंगे और 15 अप्रैल के बाद ही परीक्षा आयोजित होगी.

मुलाकात के दौरान हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर इसी महीने में जारी होगा. प्रयोगशाला सहायक, पशुधन सहायक, वनरक्षक वनपाल, टीआरए भर्तियों की विज्ञप्ति, कंप्यूटर अनुदेशक एवं जेईएन भर्ती के बाद ही जारी होगी. पहले कंप्यूटर अनुदेशक और जेईएन

भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएंगी.

उपेन यादव ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से भी मुलाकात की. उपेन यादव ने बताया कि बीडी कल्ला से मुलाकात के दौरान संस्कृत विभाग में भर्ती को लेकर चर्चा हुई. कल्ला ने कहा कि संस्कृत विभाग में भर्ती निकालने को लेकर भी वे अधिकारियों से चर्चा करेंगे. संस्कृत विभाग में 1777 पदों पर भर्ती को लेकर वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है. उपेन यादव ने अन्य भर्तियों को लेकर भी बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा और कहा उर्दू भाषा के 1000 पदों पर भर्ती को लेकर भी चर्चा की जा रही है.

यादव ने मांग की कि रीट में पदों की संख्या बढ़ाकर उर्दू के पद बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन स्वीकृत पदों में से उर्दू शिक्षक के पद न भरे जाएं. यदि ऐसा होता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही बेरोजगारों ने रीट के पद बढ़ाकर 40 से 45 हजार करने की की मांग की.