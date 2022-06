जयपुर. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जयपुर स्थित कार्यालय में शुक्रवार को बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव (Upen Yadav on problems of the unemployed) को समस्याएं बताई. यादव ने बेरोजगारों को समस्या समाधान का आश्वासन दिया. उपेन यादव ने चेतावनी दी है कि जून महीने में बेरोज़गारों के लिए तीन आंदोलन (Three movements for the unemployed youth in Rajasthan) करेंगे. उपेन यादव ने जून महीने में बेरोज़गारों के लिए तीन आंदोलन करने का ऐलान किया है.

पढ़ें- Unemployed Youth Agitation in Jaipur : बेरोजगारों का सिविल लाइंस कूच, मांगें नहीं मानने पर विधानसभा चुनाव में देंगे सीधी टक्कर

उपेन यादव ने बताया कि 13 जून को वे बेरोजगारों के साथ टेक्निकल हेल्पर भर्ती (Movement for technical helper recruitment) में पद बढ़ाने को लेकर आंदोलन करेंगे. 20 जून को ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करने (Removal of discrepancies in OBC reservation) और 21 जून को रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी भर्ती (Radiographer Lab Technician ECG Recruitment) की विज्ञप्ति जारी करवाने को लेकर स्वास्थ्य भवन में आंदोलन करेंगे. उपेन ने बताया कि भर्तियों के अलग-अलग मुद्दों को लेकर सोमवार शाम को सीएमओ में एक बार फिर मीटिंग होगी. उपेन यादव ने कहा कि सरकार से समझौता होने के बावजूद बेरोजगारों की कई मांगें लंबित चल रही हैं. कई बार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक बेरोजगारों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं. सरकार ने नई भर्तियों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की है.

पढ़ें- Unemployment rate of Rajasthan: दूसरे स्थान पर प्रदेश , CMIE ने जारी किए मई के आंकड़े...उपेन यादव बोले दुर्भाग्यपूर्ण