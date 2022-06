जयपुर. केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजपरा ने शनिवार को जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में 3 भवनों का उद्घाटन किया. इस मौके पर मंत्री सोनोवाल ने कहा कि विश्व भर में आज आयुर्वेद एक अलग पहचान बना रहा है, कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी आयुर्वेद ने अपनी दवाओं के माध्यम से हर प्रकार के मरीजों को ठीक किया (Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal reached Jaipur) है.

शनिवार को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजपरा ने राष्ट्रीय आयुर्वेद मानद विश्वविद्यालय में पंचकर्म भवन, योग्या प्रयोगशाला और औषध अनुसंधान इकाई का उद्घाटन किया. इस मौके पर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि देश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी प्रयास किए हैं. जिसके बाद विश्व भर में आयुर्वेद ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयास के बाद आज आयुष का बाजार 18.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. आयुर्वेद की महत्वता कोविड-19 संक्रमण के दौरान देखने को मिली जहां आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से हर तरह के मरीजों को ठीक किया गया. उन्होंने बताया कि डब्ल्यूएचओ की ओर से गुजरात के जामनगर में विश्व के पहले ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडीशनल मेडिसिन संस्थान की स्थापना भी की गई है.

विश्व में आयुर्वेद बना रहा अपनी अलग पहचान.

21 जून को मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: बीते 2 सालों से कोविड-19 के संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं मनाया जा रहा था. इस दिवस को लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार की ओर से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा. आजादी के 75 वे अमृत महोत्सव पर 75 स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि योग दिवस के उपलक्ष्य में 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य साधा गया है. इसके लिए 13 मार्च को (International yoga Day will Be Celebrated on 21 June) 100 दिन का काउंटडाउन शुरू किया गया था.