जयपुर. टाइम जोन के मुताबिक सबसे पहले सूर्य उदय जापान में होता है. ऐसे में योगा डे पर जापान सबसे पहले योगाभ्यास शुरू (International Yoga Day to begin from Japan) करेगा. इसके बाद भारत सहित पूरे विश्व में योगाभ्यास किया जाएगा. इस योग दिवस पर पूरे विश्व में 25 करोड़ लोग योगा करेंगे. इसके लिए आयुष मंत्रालय की ओर से एक लिंक भी जनरेट किया गया है, जिसमें लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते (Registration for Yoga day) हैं.

आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में खुद को स्वस्थ और तनाव से मुक्त रहने के लिए योगा करते हैं. योग करने से आप खुद को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं. स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छे खान-पान के साथ योग करना बहुत जरूरी है. योगा करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है. इसलिए जरूरी है कि आप हर सुबह योग करें. ये कहना हैं केंद्रीय आयुष मंत्री महेंद्र मुंजपरा का. जयपुर पहुंचे मुंजपरा ने बताया कि योगा डे पर जापान सबसे पहले योगाभ्यास शुरू करेगा.

इस साल जापान से क्यों शुरू होगा योग दिवस, जानिए क्या कहा मंत्री ने...

पढ़ें: विश्व योग दिवस आज, पीएम मोदी सुबह 6.30 बजे देश को करेंगे संबोधित

इसके बाद भारत सहित पूरे विश्व में योगाभ्यास किया जाएगा. इस योग दिवस पर पूरे विश्व में 25 करोड़ लोग योगा करेंगे. इसके लिए आयुष मंत्रालय की ओर से एक लिंक भी जनरेट किया गया है, जिसमें लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. वहीं लोग अपने वीडियो और फोटोज भी मंत्रालय को भेज रहे हैं. उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में शांति रहे और लोग निरोगी रहें, इसे ध्यान में रखते हुए इस बार योगा डे की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है.

पढ़ें: योग दिवस से पहले केंद्रीय आयुष मंत्री ने जयपुर के स्वच्छता सैनिकों के साथ किया योगाभ्यास

योगाचार्यों की माने तो योग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होता है. योग के इसी महत्व को बताने के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. हर साल योग दिवस को मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण की थीम 'योग फॉर ह्यूमैनिटी' यानी मानवता के लिए योग रखी गई है.