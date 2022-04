जयपुर. प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार खबरें और चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही हैं. मीडिया में चल रही इन खबरों पर कांग्रेस नेता बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन इसी बीच शनिवार को दिल्ली पहुंचे राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया (Shanti Dhariwal on CM Change in Rajasthan) है.

धारीवाल से जब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया में ऐसी खबरें छपवाते रहते हैं ताकि वह जिंदा रहें. जबकि वास्तविकता तो यह है कि जनता, हाईकमान और सभी विधायक यह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहें और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे. धारीवाल ने कहा कि हाईकमान सभी नेताओं से मिलकर ही काम करता है और इसीलिए सबको साथ लेकर चलता है और सभी नेताओं से मिलता है.

कुछ लोग जिंदा रहने के लिए छपवाते हैं सीएम बदलने की खबरेंः शांति धारीवाल

वहीं पंजाब वाली स्थिति राजस्थान में बनने के सवाल पर भी धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में कौन ऐसा है जो पंजाब जैसी स्थिति बना सकता है. राजस्थान में मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत ही रहेंगे और अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा (Dhariwal says next election to be fought under Gehlot leadership) जाएगा. जहां एक और धारीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में बयान दिया है, तो वहीं दूसरी ओर खबरें छपवा कर जिंदा रहने की बात कह कर उन्होंने इशारों में सचिन पायलट की ओर इशारा किया है.