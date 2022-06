जयपुर. राजस्थान उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में 50% युवाओं को सम्मिलित किए जाने के साथ ही 'एक व्यक्ति, एक पद' सिद्धांत लागू किए जाने और 5 साल तक एक ही पद पर रहने वाले नेताओं को पद छोड़ने के नियम अब धरातल पर आ चुका है. कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में तय किए गए पार्टी मानकों और नियमों का पालन भी सबसे पहले राजस्थान (Udaipur declaration implemented in Rajasthan) से ही लागू होना शुरू हो गया है. इसके तहत राजस्थान कांग्रेस के संगठन और सरकार दोनों में पद पर बैठे नेताओं और 5 साल से ज्यादा एक ही पद पर जमे नेताओं ने इस्तीफा (8 leaders held one post for five years resigned) देना शुरू भी कर दिया है.

इसके तहत सरकार में मंत्री पद संभाल रहे पार्टी के तीनों उपाध्यक्ष महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गोविंद मेघवाल और रामलाल जाट ने संगठन के पदों से इस्तीफा दे दिया है. इनके साथ ही राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले संदीप चौधरी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान कांग्रेस के सचिव सरवटे ने कांग्रेस सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही कांग्रेस के सचिव जसवंत गुर्जर ने 5 साल से ज्यादा एक ही पद पर होने के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने जो 13 जिला अध्यक्ष बनाए थे, उनमें दोबारा जिला अध्यक्ष पद प्राप्त करने वाले जोधपुर ग्रामीण के हीरालाल मेघवाल, नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, बाड़मेर जिला अध्यक्ष फतेह खान और बीकानेर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है.

8 नेताओं ने दिया इस्तीफा

8 का हुआ इस्तीफा, ज्यादातर पायलट कैम्प के नेता ही बचे

एक व्यक्ति-एक पद सिद्धांत, 5 साल तक एक ही पद पर जमे होने पर आज राजस्थान कांग्रेस संगठन के 8 नेताओं ने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि अभी कई नेताओं के इस्तीफे बाकी हैं. जिन नेताओं ने अभी इस्तीफे नहीं दिए हैं उनमें ज्यादातर पायलट कैंप के हैं. ऐसे में अभी जिन नेताओं का अभी संगठन से इस्तीफा होगा उनमें 5 साल से लगातार किसी पद रहने वाले पायलट कैम्प के पिछली कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान कार्यकारिणी में भी उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, सचिव प्रशांत शर्मा, शोभा सोलंकी ओर महासचिव जीआर खटाना के नाम शामिल है.

जीआर खटाना तो 10 साल से प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री पद पर बने हुए हैं. इसके साथ ही उनके पास राजनीतिक नियुक्ति भी है. वहीं पायलट कैंप के अलावा जिन नेताओं के इस्तीफे होने अभी बाकी हैं, उनमें राजस्थान कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र गुर्जर शामिल हैं. जितेंद्र गुर्जर के पास मुख्यमंत्री के सलाहकार का भी पद है. वहीं मांगीलाल गरासिया वर्तमान कार्यकारिणी में भी राजस्थान कांग्रेस के महासचिव हैं और पिछली कार्यकारिणी में भी वह राजस्थान कांग्रेस के महासचिव थे. ऐसे अब नियमत: इनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा.