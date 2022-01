जयपुर. प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. राजधानी जयपुर में आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं. जयपुर के भांकरोटा इलाके में युवती के साथ गैंगरेप (gang rape in car) का मामला सामने आया है. युवती का कार में अपहरण कर गैंगरेप किया गया. मामला भांकरोटा थाना इलाके के जयसिंहपुरा का बताया जा रहा है. पीड़िता ने चार आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है.

वहीं जयपुर के नाहरगढ़ थाना इलाके में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (rape on the pretext of marriage) करने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवती ने एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पीड़ित युवती की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. दोनों ही मामलों में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

प्रदेश भर में बीते साल 2200 से भी ज्यादा मामले अपहरण, रेप और मर्डर के सामने आए हैं. प्रदेश में पिछले साल महिलाओं के साथ यौन अत्याचार के 6500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. पॉक्सो केस की संख्या करीब 2217 है. पिछले सालों की तुलना में यह मामले काफी ज्यादा है. मामलों का निस्तारण भी तेजी से किया गया है. लेकिन इसके बाद भी अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं.

प्रदेश में जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा और सीकर में महिला अत्याचारों के मामले सबसे ज्यादा है. पिछले दिनों बच्चों के साथ गैंगरेप समेत हत्या के मामले भी सामने आए हैं. प्रदेश भर के कई ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें दुष्कर्म के बाद हत्या भी कर दी गई थी.

पिछले साल झुंझुनू के पिलानी में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर गैंगरेप किया गया था. नागौर में आरोपी ने अपनी 7 वर्ष की मुंहबोली बहन का रेप कर हत्या कर दी थी. पिछले साल सितंबर में राजसमंद में खेत में बकरियां चराने गई 9 साल की बच्ची को जंगल में बंधक बनाकर रेप किया गया था.

इसी महीने में जयपुर में भी दादा के लिए बीड़ी लेने गई 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर रेप किया गया था. आरोपी रेप के बाद बच्ची को अधमरी हालात में छोड़कर भाग गया था. बाड़मेर, भरतपुर, चूरू, जयपुर में कुछ महीनों में रेप के बाद 4 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया.