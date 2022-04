जयपुर. सोमवार रात ब्यावर कस्बे के सरकारी अस्पताल (Government Amrit Kaur Hospital at Beawer) में दो शिशुओं की मौत हो गई. अस्पताल के वॉर्मर के ओवरहीट होने से ये दर्दनाक हादसा हुआ. वहीं, अब इस मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है.

मंत्री मीणा ने जताया दुख : मामले को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस घटना को दुखद बताया. उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को जांच के लिए ब्यावर भेजा गया है और अस्पताल की ओर से भी पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है. इसके अलावा (Two New Born Died in Government Amrit Kaur Hospital) मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस में दोषी पाए जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी.

क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने

दरअसल, ब्यावर के इस अस्पताल में सोमवार रात (New Born Died in Overheat Warmer at Beawer) दो शिशुओं की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि अस्पताल में रखे वार्मर के ओवरहीट होने के कारण दोनों बच्चे झुलस गए और इसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.

CMO ने जताया दुख: जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ के के सोनी ने माना कि घटना दुर्भाग्य पूर्ण है. डॉ. सोनी ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना तकनीकी कारणों की वजह से हुई मानी जा रही है. उन्होंने भी ओवर हीटिंग की बात कही है. उन्होंने बताया कि फ्लक्चुएशन से वार्मर का सेंसर उड़ गया और अचानक ओवरहीट हो गया. उन्होंने कहा कि मामले में जांच कमेटी बनाई गई है. तकनीकी विशेषज्ञ भी जांच टीम में शामिल किए गए हैं. एसडीएम राहुल जैन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से बातचीत की गई. उन्होंने बताया कि मौजूद स्टाफ ने नवजात शिशुओं को बचाने की कोशिश भी की लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.