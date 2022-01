जयपुर. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का ऑफिशल टि्वटर अकाउंट रविवार सुबह 11.28 AM पर हैकर्स ने हैक कर लिया. हैकर्स ने राज्यपाल कलराज मिश्र का टि्वटर अकाउंट हैक करने के बाद अरबी भाषा में एक ट्वीट भी पोस्ट किया, जिसके बाद ही टि्वटर अकाउंट के हैक होने का पता चला. राज्यपाल का टि्वटर अकाउंट हैक होने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का साइबर थाना और उसके साथ ही तमाम साइबर एक्सपर्ट टि्वटर अकाउंट को रिकवर करने में जुट गए थे.

पढ़ें: Cyber Fraud in Jaipur : KYC अपडेट करने का झांसा दे 65 वर्षीय बुजुर्ग के खाते से निकाले 2.25 लाख रुपए

वहीं, राज्यपाल का टि्वटर अकाउंट हैक करने के पीछे पाकिस्तानी हैकर्स का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. हैकर ने राज्यपाल कलराज मिश्र का ऑफिशल टि्वटर अकाउंट हैक करने के बाद अरबी भाषा में जो ट्वीट किया गया है. उसका अंग्रेजी अनुवाद 'good morning, uncle spooky and hybrid are upon you' है. इस मैसेज के जरिए हैकर्स क्या कहना चाहते हैं, उसका भी पता लगाने में साइबर एक्सपर्ट जुट गए हैं. फिलहाल, राज्यपाल कलराज मिश्र के टि्वटर अकाउंट को दोबारा रिकवर कर लिया गया है.

ये लिखा था...

क्या है पूरा मामला...

दरअसल, रविवार सुबह करीब 11:30 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अरबी भाषा में लिखा गया एक ट्वीट पोस्ट किया गया. बताया जा रहा है कि इसका मतलब था गुड मॉर्निंग, आपके चाचा स्पुकी और हाइब्रिड आपको दुआ देते हैं. हल्की अलग भाषा में होने के कारण इसका सही अर्थ अब तक सामने नहीं आया. अरबी भाषा में हुए इस ट्वीट के बाद सामने आया कि मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है.

इसकी जानकारी जब राजभवन और मिश्र तक पहुंची तो तुरंत साइबर पुलिस और तकनीकी टीम इस टि्वटर अकाउंट को रिकवर करने में जुट गई. हालांकि, एक्सपर्ट्स यह जानकारी जुटाने में लगे हैं कि अकाउंट किसने हैक किया और कहां से एक हुआ. वहीं, यह टीम राज्यपाल के अकाउंट के सिक्योरिटी फीचर्स भी चेक कर रही है कि आखिर अकाउंट हैक कैसे हो गया. राजभवन में तैनात जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी दी कि यह अकाउंट रिकवर कर लिया गया है. फलक इसके बाद भी कलराज मिश्र के ट्विटर अकाउंट पर अरबी भाषा में लिखा वह पोस्ट यथावत कायम थी.