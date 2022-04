जयपुर. पर्यटन सहायता बल और पुलिस विभाग की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के साथ सख्ती बरतते हुए लपकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में एक ही दिन में आमेर क्षेत्र में 14 लपकों (14 thugs arrested in one day) को गिरफ्तार किया गया है.

पर्यटन सहायता बल और आमेर थाना पुलिस ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है. राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पर्यटकों से दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बिल पास किया गया. इसके साथ ही पुलिस ने नए बिल के तहत लपकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया. प्रदेश में आने वाला पर्यटक इन लपकों के चक्कर में न फसे और वो यहां की अच्छी यादे लेकर जाए, इसे देखते हुए, लपकों के विरुद्ध अभियान चला कर उन्हें संबंधित थानो में पाबंद करने के लिए जयपुर के आमेर इलाके में कार्रवाई शुरू की गई. जयपुर के आमेर इलाके में पकड़े गए 14 लपकों में से 5 लपकों को पर्यटन सहायता बल ने और अन्य 9 लपकों को आमेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है. इसी प्रकार प्रदेश के अजमेर में 6 और माउंट आबू में 2 लपकों को विशेष अभियान चलाकर (action against thugs) गिरफ्तार किया गया है.

पढ़ेंः अजमेर : दरगाह के जायरीन को परेशान करने वाले तीन लपके गिरफ्तार

लपकों से होती है प्रदेश की छवी खराब : पर्यटन विभाग के उप-निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि देश-विदेश से जयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों को ये लपके परेशान करते हैं. साथ ही खरीदारी के लिए भ्रमित और उनके साथ ठगी करते है. इससे प्रदेश और जयपुर की छवि देश-विदेश में खराब (Thugs spoils the image of the state) होती है. प्रदेश की छवि को नुकसान न हो इसलिए लपकों पर नियंत्रण के लिए पर्यटन सहायता बल और स्थानीय पुलिस के सहयोग से ऐसे लपकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. पर्यटन विभाग के उप निदेशक ने बताया कि प्रदेश में जनवरी के महीने से अब तक कुल 106 लपकों को गिरफ्तार कर पांबद किया गया है. वहीं जनवरी माह में 26, फरवरी माह में 34, मार्च माह में 22 और अप्रैल माह में अब तक 24 लपकों की गिरफ्तारी (action against thugs) की जा चुकी है.