BD Kalla Reached Banswara: सिब्बल ने केवल निजी स्वार्थ और राज्यसभा में जाने के लिए पार्टी छोड़ी: बीडी कल्ला

शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला रविवार के एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल ने निजी स्वार्थ और राज्यसभा में जाने के लिए पार्टी छोड़ी है.

Mann Ki Baat: CM अशोक गहलोत ने PM मोदी से कहा- 'मन की बात' में करें देश में शांति की अपील, दिया ये तर्क...

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा है कि वे अपने कार्यक्रम मन की बात में देश में तनाव के माहौल में शांति बनाए रखने की अपील करें. गहलोत का यह ट्वीट पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान ही आया है.

SOP issued in Rajasthan: बिना जांच चिकित्साकर्मियों पर नहीं होगा मामला दर्ज, एसपी की मंजूरी के बाद हो सकेगी गिरफ्तारी

चिकित्सकों पर होने वाले हमले और लापरवाही के मामलों में दर्ज होने वाले प्रकरणों को लेकर गृह विभाग (New SOP issued by Home ministry in Rajasthan) ने रविवार को एसओपी जारी किया है. इसके तहत डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले सरकार की ओर से जारी किए दिशा निर्देश का पालन करना होगा. चिकित्साकर्मियों की गिरफ्तारी से पहले एसएचओ को संबंधित पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त से मंजूरी लेनी होगी.

Suicide case in Alwar: अलवर में कोविड स्वास्थ्य सहायक ने की आत्महत्या...नौकरी जाने के बाद आर्थिक रूप से था परेशान

अलवर के लक्ष्मणगढ़ के हरसाना गांव में एक कोविड स्वास्थ्य सहायक ने आ​​​र्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार नौकरी जाने के बाद से ही वह पैसों की तंगी महसूस कर रहा था. उसने जयपुर में चले कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन में भी भाग लिया था.

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर हमला, मौत, एक दिन पहले सुरक्षा ली गई थी वापस

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. एक दिन पहले ही मान सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ली थी.

चांदना थोड़ा और साहस दिखाते तो जनता में बढ़ता विश्वास -विनय मिश्रा

आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने चांदना के ट्वीट और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक होने के बयान पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि चांदना को थोड़ा और साहस दिखाना चाहिए था, जिससे लोगों में उनके प्रति विश्वास जगता.

केरल पहुंचा मॉनसून, समय से 3 दिन पहले ही दे दी दस्तक

सामान्य समय से 3 दिन पहले ही मॉनसून ने केरल में प्रवेश कर लिया है. अब आने वाले दिनों में केरल के बाकी इलाकों के साथ-साथ तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र में मॉनसून का सिस्टम आगे बढ़ेगा.

BJP Mission Rajyasabha: राज्यसभा के लिए तिवाड़ी का नाम तय नहीं लेकिन विरोधी हुए सक्रिय, समर्थक दे रहे शुभकामनाएं

राजस्थान से राज्यसभा की सीट पर भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा इसका निर्णय पार्टी आलाकमान ने फिलहाल नहीं किया है. इस बीच वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी के नाम की चर्चा खूब हो रही है. प्रत्याशी बनाए जाने की चल रही खबरों के बाद उनके विरोधी और समर्थक जरूर एक्टिव हो गए हैं.

Fire in forest: कठूमर के जंगलों में लगी भीषण आग, मोर व अन्य पक्षियों की हुई मौत

अलवर के कठूमर के चावण्ड का नंगला के जंगल में शनिवार को भीषण आग लग गई. अज्ञात कारणों से लगी इस आग में कुछ जंगली पशु और पक्षी चपेट में आ गए. कुछ मोरों की मौत की जानकारी सामने आई है. इस आग पर रविवार दोपहर तक काबू पाया जा सका. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

Indian Youth Parliament : भारतीय युवा संसद 4-5 जून को उदयपुर में, लोकतंत्र और संवाद पर चर्चा करेंगे 20 राज्यों के युवा, दिग्गज शेयर करेंगे अनुभव

मीडिया फाउंडेशन की ओर से उदयपुर में 4 और 5 जून को भारतीय युवा संसद का आयोजन किया जाएगा. इसमें देश के 20 राज्यों से युवा शामिल होंगे और लोकतंत्र और संवाद विषय पर चर्चा करेंगे. इसमें दिग्गज राजनेता, शिक्षा के क्षेत्र में नामचीन लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य प्रबुद्ध जन अपने विचार रखेंगे.