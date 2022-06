Nagaur Big News: मेवड़स की श्री अच्छी नाथ गौशाला में 33 गायों की अकाल मौत, फूड प्वॉयजनिंग बताई जा रही वजह

नागौर के डेगाना उपखण्ड में गोवंशों का लगातार काल का ग्रास बनना जारी (cows death in Nagaur) है. पहले डेगाना के जाखेड़ा गांव की एक गौशाला में 150 से ज्यादा गायों की मौतें और उसके बाद मेवड़स में अच्छीनाथ गोशाला में 33 गायों की अकाल मौत से क्षेत्र के गोशाला संचालकों और गोपालकों में दहशत फैल गई है.

Congress Barricading: नाराज विधायकों संग उदयपुर पहुंचे सीएम, बोले- सरकार संकट में भी तब साथ नहीं छोड़ा तो अब बीजेपी का उम्मीद लगाना बेकार

राजस्थान में आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत रविवार को बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायकों को लेकर उदयपुर (CM Ashok Gehlot reached Udaipur by special plane to BSP MLAs) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तीनों राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस जीतेगी. यह भी कहा कि कोई नाराज नहीं है. जब सरकार संकट में भी तब साथ नहीं छोड़ा तो अब भाजपा को इनसे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए.

Rajasthan Rajysabha Elections: कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए लगाए पर्यवेक्षक, पवन बंसल और टीएस सिंह देव को राजस्थान की जिम्मेदारी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्य में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है. राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल और टीएस सिंह देव को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है. इसके साथ ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है.

Tiger T 34 Dies : रणथंभौर नेशनल पार्क में घने जंगल में मिला बाघ का शव, दूसरे टाइगर से संघर्ष में मौत की आशंका

सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर नेशनल पार्क में जोन नंबर 6 में टाइगर टी-34 की मौत हो (Tiger T 34 Kumbha dies) गई. टाइगर के शव मिलने की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को राजबाग नाका वन चौकी लाया गया. जहां पोस्टमॉर्टम के बाद शव का दाह संस्कर कर दिया गया.

Three Youths Drowned in Stitches : पानी के टांके में डूबने से तीन युवकों की मौत

नागौर जिले के रियां बड़ी उपखंड के थांवला थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन युवकों की टांके में डूबने से मौत हो (Three youths died due to drowning in water stitches) गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी RLD, गहलोत सरकार से की जातिगत जनगणना की मांग

राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनैतिक दलों ने शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल ने अगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों उतारने का ऐलान किया (RLD contest 200 seats in Rajasthan assembly elections) है. इसके साथ ही पार्टी ने राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाने की गहलोत सरकार से मांग की है.

Kilak Target Gehlot: एक नोट बुक बना लो, ब्याज समेत बदला लेंगे -अजय सिंह किलक

नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र के एक कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व विधायक अजय सिंह किलक ने एक कार्यक्रम में गहलोत सरकार पर जमकर हमला (Ajay Singh Kilak targeted the Gehlot government) बोला. उन्होंने कहा हम पर जो अत्याचार हुए हैं उनका ब्याज समेत बदला लेंगे.

पर्यावरण के लिए दौड़ा जयपुर: "रन फॉर एनवायरमेंट" रैली में रही 'ओनली वन अर्थ' थीम, नई जलवायु परिवर्तन पॉलिसी लांच

रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान की नई जलवायु परिवर्तन पॉलिसी भी लांच की (Climate change policy launch in Rajasthan) गई. इस मौके पर प्रदूषण का डाटा कलेक्ट करने के लिए मोबाइल यूनिट का उद्घाटन कर उन्हें उदयपुर और जोधपुर के लिए अल्बर्ट हॉल से रवाना किया गया. इस दौरान मंत्री प्रतापसिंह खा​चरियावास, मुख्य सचिव उषा शर्मा और हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स डीएन पांडेय ने पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया.

पर्यावरण दिवस पर विशेष: फार्म पॉन्ड ने बदली किसानों की तकदीर, जलस्तर गिरने से खेत हो गए थे बंजर... अब छाने लगी हरियाली

जयपुर के ग्रामीण इलाकों में किसान सिंचाई के लिए फार्म पॉन्ड का प्रयोग कर रहे हैं. इससे किसान अपनी फसल को जरूरत के समय पानी देकर अच्छी फसल उगा रहे हे हैं. सरकार की तरफ से फार्म पॉन्ड के लिए अनुदान भी दिया जा रहा (Subsidy on Kisan Farm Pond in Rajasthan) है. इससे किसान पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता.

BJP Fencing In Jaipur: अब सोमवार से होगी बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी,जामडोली के पास एक रिसॉर्ट में होगा कैम्प

सोमवार दोपहर 2 बजे भाजपा से जुड़े सभी विधायक प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित होंगे और शाम 5 बजे वहां से आगरा रोड में जामडोली स्थित एक होटल रिसॉर्ट (BJP Fencing In Jaipur) में पहुंचेंगे. खाने की होटल रिसोर्ट कौन सा होगा उसका खुलासा अभी नहीं किया गया है.