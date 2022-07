जयपुर. राजधानी के शास्त्री नगर थाना इलाके में एक युवक को सोशल साइट्स पर एप के जरिए इंस्टेंट लोन लेना काफी महंगा पड़ गया. ठगों ने ब्लैकमेल कर युवक से 20 लाख रुपए हड़प (The thugs cheated the youth of twenty lakh rupees) लिए. यहीं नहीं जब पीड़ित ने ठगों को और राशि देने से इनकार कर दिया तो उसने पीड़ित को ब्लैकमेल करते हुए बदनाम करना शुरू कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर टैगोर पथ नेहरू नगर निवासी 35 वर्षीय पंकज ने शनिवार रात शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

परिवादी ने पांच लाख रुपए का लोन लिया था: प्रकरण की जांच कर रहे अधिकारी हेमंत ने बताया कि परिवादी ने नवंबर 2021 में सोशल मीडिया पर दिए एप के माध्यम से 5 लाख रुपए का इंस्टेंट लोन लिया था. परिवादी ने 2 महीने के अंतराल में ही पूरा लोन चुका दिया. उसके बावजूद उसे ठगों ने परेशान करना जारी रखा. परिवादी के एकाउंट को हैक कर उसके फोटो की इमेज मार्फिंग कर ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देकर 5 जुलाई 2022 तक 20 लाख रुपए हड़प लिए.

परिवादी ने किया राशि देने से मना तो करने लगे उसे बदनाम: 5 जुलाई के बाद जब परिवादी ने ठगों को और राशि देने से मना कर दिया तो शातिर उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगे. जिस पर परिवादी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया. इसके बाद ठगों ने परिवादी के कांटेक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को उनके व्हाट्सएप पर धमकी देना शुरू कर दिया और अश्लील मैसेज भेज कर परेशान करने लगे. यही नहीं ठग परिवादी की फोटो को इमेज मॉर्फिंग कर न्यूड फोटो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम भी करने लगे. इस प्रकार ठगों की ओर से लगातार ब्लैकमेल कर बदनाम करने से प्रताड़ित होकर परिवादी ने शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है.