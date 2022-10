जयपुर. राजधानी की कानोता थाना पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को (Loot and Attempt of Kidnap in Jaipur) गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 8 अक्टूबर को जामडोली इलाके में लाइब्रेरी से पढ़कर हॉस्टल लौट रही छात्रा पर जानलेवा हमला कर अपहरण का प्रयास करने व हथियार की नोक पर पर्स लूटने वाली गैंग के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त हथियार और कार भी बरामद की है. पुलिस की गिरफ्त (Attempt to kidnap and attack on Girl in Jaipur) में आए तीनों आरोपी भरतपुर जिले के रहने वाले हैं जो पूर्व में भी लूट व लूट के प्रयास की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.

छात्रा के टूटे दांत और सिर पर आई गहरी चोटः एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजयपाल लांबा ने बताया कि पीड़ित छात्रा कैम्बे गोल्फ रोड पर गर्ल्स हॉस्टल में रहती है. जिसके साथ कार सवार बदमाश सन्नी शर्मा, राहुल जाट और दाऊ ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. बदमाशों ने छात्रा के दांत तोड़ उसका अपहरण का प्रयास किया था. जिसके चलते छात्रा के सिर पर कार के फाटक से गहरी चोट लगी थी.

पढ़ें.पिस्टल की नोक पर युवकों से मारपीट और लूट, बाइक और मोबाइल लेकर फरार बदमाश

इसके बावजूद भी छात्रा ने बदमाशों का विरोध करना जारी रखा. इस पर बदमाश हथियार की नोक पर छात्रा का पर्स लूटकर कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए. इस पूरे घटनाक्रम के बाद हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं ने 8 अक्टूबर की रात आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया था और बारिश में भी कई घंटों तक जाम में बैठी रही थी.

नशे की पूर्ति के लिए करते हैं वारदातः आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि तीनों ही आरोपी शराब पीने व अन्य तरह के नशा करने के आदी हैं. नशे की पूर्ति व मौज मस्ती के लिए आरोपी सुनसान जगह पर महिलाओं एवं व्यक्तियों को हथियार दिखा मारपीट व डरा धमका कर लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं. गिरोह के सदस्य सन्नी शर्मा ने 15 दिन पहले ही लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए कार खरीदने की बात कबूली है. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है जिसमें लूट की कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.