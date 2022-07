जयपुर. शिक्षा विभाग की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा (Third grade teacher recruitment) का संशोधित सिलेबस जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है. विभाग ने सिलेबस में कठिनाई का स्तर कम किया है. पहले सिलेबस का स्तर स्नातक तक निर्धारित था, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध के बाद अब सिलेबस का स्तर 12वीं तक किया गया है. वहीं जल्द परीक्षा का विस्तृत सिलेबस भी जारी कर दिया (detailed syllabus for third grade teacher recruitment) जाएगा. इसकी जिम्मेदारी प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक को दी गई है.

1 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने रीट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी किया था. लेकिन अभ्यर्थियों ने इस सिलेबस पर नाराजगी जताई थी. उनका कहना था कि सिलेबस में केवल विषय और उनके मार्क्स बताए गए. अभ्यर्थियों ने परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग की थी. ऐसे में फिलहाल संशोधित सिलेबस जारी किया गया है.

लेवल-1 सिलेबस (कक्षा एक से पांच) में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा 100 अंक, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय के 80 अंक, विद्यालय विषय 50 अंक, रीति विज्ञान के 40 अंक, मनोविज्ञान 20 अंक और आईटी के 10 अंकों के सवाल होंगे.

लेवल-2 सिलेबस (कक्षा 6 से 8 के लिए) में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थान भाषा 80 अंक, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय के 50 अंक, संबंधित विद्यालय विषय 120 अंक, रीति विज्ञान के 20 अंक, शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक और सूचना तकनीकी के 10 अंक होंगे.

लेवल-1 और लेवल-2 के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 300 अंकों की होगी. एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 150 और वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग रखी गई है. शिक्षा मंत्री ने कमेटी बनाकर जल्द ही विस्तृत सिलेबस जारी करने के निर्देश दिए हैं. कमेटी में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे. जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग और आरएसएसबी के अधिकारियों की जल्द बैठक होगी. जिसके बाद इसी महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में विस्तृत सिलेबस जारी होने की संभावना है.

रीट पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दूसरे चरण अध्यापक (लेवल-1 और लेवल-2) पद पर चयन के लिए अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करवाई जाएगी. अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जनवरी 2023 में होगी. वहीं रीट 2022 भर्ती परीक्षा के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 46 हजार 500 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस बार राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए रीट 2022 परीक्षा दो चरणों में हो रही है.

रीट (राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा) 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की फिर से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी. रीट परीक्षा का आयोजन राजस्थान बोर्ड (आरबीएसई) कर रहा है वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा कराने का जिम्मा सौंपा गया है. इसी प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाए जाएगा. रीट के दूसरे चरण (अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा) की परीक्षा के लिए अलग से तिथि और दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.