जयपुर. राजधानी के मुरलीपुरा थाना इलाके में शादी समारोह में दिनदहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है. सोमवार को मैरिज गार्डन में (Thief stole 15 lakhs in broad daylight) एक चोर ने 15 लाख रुपए के महंगे कैमरे और अन्य सामान की चोरी की और मौके से फरार हो गया. पूरी वारदात गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

घटना के बाद पीड़ित की ओर से मुरलीपुरा थाने में चोरी का (Victim filed a case against thief) मामला दर्ज करवाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक मुरलीपुरा थाना इलाके में कृष्णा पैलेस मैरिज गार्डन में सोमवार को चोरी हुई है, गार्डन में लगे सीसीटीवी (Theft incident was caught on CCTV) की फुटेज में एक व्यक्ति गार्डन के अंदर घुसता हुआ नजर आया. वह इधर-उधर देखकर रखे हुए कैमरे को उठाकर गार्डन से बाहर निकल कर पीछे वाले गेट से फरार हो गया. गार्डन में आने से पहले गेट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी चोर की तस्वीरें कैद हुई है. चोर ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था. जिसके वजह से चेहरा नजर नहीं आ पाया.

मुरलीपुरा थाना पुलिस के मुताबिक पीड़ित राजेश कुमावत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह सोमवार को कृष्णा पैलेस मैरिज गार्डन में माताजी के मंदिर के पास विवाह समारोह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने गया था. जहां पर भात का कार्यक्रम चल रहा था. पीड़ित कैमरों को एक बैग में रखकर खाना खाने चला गया. इसके बाद जब कैमरे का बैग चेक किया, तो वहां पर कैमरे नहीं मिले. दोनों बैगों में दो कैमरा, 4 लंस, चार्जर समेत अन्य सामान रखा हुआ था. फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल (jaipur police in action) में जुट गई है.