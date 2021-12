जयपुर. जयपुर में अपराध (crime in jaipur) की घटनाएं थम नहीं रही हैं. राजधानी जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन चोर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं. सूने मकानों को निशाना बनाया जा रहा है. जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में चोरों ने 9 दिसंबर की रात लेफ्टिनेंट कर्नल के घर को निशाना (Theft at lieutenant colonel house in Jaipur ) बनाया.

चोरों ने लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी की वारदात (Theft at army officer house in Jaipur) को अंजाम दे दिया. लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप धारीवाल के घर से करीब 9 लाख रुपए की ज्वेलरी और नगदी चोरी हुई है. सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया.

पुलिस ने मौके से कई साक्ष्य एकत्रित किए हैं. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. सीसीटीवी और तकनीकी सहायता के आधार पर चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात के समय लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप धारीवाल घर पर नहीं थे. वे अवकाश पर अपने गांव पंजाब गए हुए थे. उनकी अनुपस्थिति में रोजाना एक जवान सुबह और शाम घर को संभालता था. 9 दिसंबर को घर के ताले टूटे मिले. सामान बिखरा हुआ पड़ा था. सेना के जवान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. पीड़ित की रिपोर्ट के मुताबिक घर में करीब 9 लाख रुपए कीमत के जेवरात और नगदी चोरी हुई है. जयपुर पुलिस (Jaipur Police) चोरों की तलाश कर रही है.