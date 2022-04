जयपुर. दी बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से शहर के एक अधिवक्ता की दो लापता बेटियों को 55 दिन बाद बरामद करने वाली (The Bar Association Jaipur honored the police personnel) पुलिस की एसआईटी टीम के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया (Honor Ceremony of SIT Team) सम्मान समारोह में एसआईटी में शामिल आईपीएस अजयपाल लांबा और मृदुल कच्छावा, RPS करण शर्मा, भोपालसिंह, चिरंजीलाल मीणा, दुर्गाप्रसाद, मनोज कुमार गुप्ता इंस्पेक्टर अनिल कुमार मूंड, सज्जनसिंह, ओमप्रकाश, खलील अहमद,सुरेंद्रसिंह, ASI राजेश शर्मा और HC महिपाल सिंह, होशियार सिंह सहित कांस्टेबल देवराज और भीमसिंह का सम्मान किया गया

गौरतलब है कि शहर के एक अधिवक्ता की दों नाबालिग बेटियां 3 फरवरी को स्कूल से बीमारी का बहाना कर लखनऊ चली गई थी. जहां दोनों बहनें 55 दिन बाद डोर टू डोर सामान बेचते मिली थी. दोनों की बरामदगी के लिए वक़ीलों ने हाइकोर्ट के बाहर बीच रोड पर टेंट लगाकर प्रदर्शन किया था. वहीं सेशन कोर्ट के बाहर भी जाम लगाया गया था. जिसके बाद पुलिस ने मामले में एसआईटी का गठन किया और इस मामले की जांच करते हुए दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया.

