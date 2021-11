जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण (Corona Cases In Rajasthan) के आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं. इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने का मामला भी बढ़ता जा रहा है. अब जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल (Jaishree Pediwal International School) के एक साथ 11 बच्चे संक्रमित मिले हैं.

स्कूल प्रबंधन ने एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद (Jaipur School Closed For A Week) कर दिया है. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला (BD Kalla On Corona) का कहना है कि स्कूलों में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर बुधवार को बैठक बुलाई गई है.

दरअसल, जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल अंतरराष्ट्रीय स्कूल (Jaishree Pediwal International School) में एक ही दिन में 11 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने छठी से बारहवीं की कक्षाएं एक सप्ताह के लिए बंद कर दी हैं. इस स्कूल में 12 बच्चों के सैंपल लिए गए थे.

स्कूल के कॉडिनेटर अनुज शर्मा ने बताया की स्कूल में लगातार छात्रों का चैकअप किया जाता है. इस दौरान क्लास 11वीं का स्टूडेंट कोरोना संक्रमित मिला है, जो मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है. वह कुछ समय पहले मुंबई से लौटा है. अन्य स्टूडेंट भी डे बोर्डिंग में पढ़ने वाले हैं. उनका कहना है कि कक्षा 6 से 12 तक की ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर ऑनलाइन क्लास (Online Classes To Resume) ली जाएगी.

इधर, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला (BD Kalla On Corona) का कहना है कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण (Corona Cases In Children) चिंता की बात है. इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए बुधवार को शिक्षा विभाग (Education Ministry Of Rajasthan) की एक अहम बैठक बुलाई गई है. इसमें तय किया जाएगा कि स्कूलों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी.