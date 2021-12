जयपुर. वैक्सीन को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लगाए. वैक्सीन आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है. आम जनता को यह समझ लेना चाहिए. नहीं तो 3 जनवरी के बाद सरकार सख्ती करने जा रही है.

कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम गहलोत ने कहा कि हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सभी तरह के प्रबंधन किए जा रहे हैं. तीसरी लहर (Possible third wave of Corona) को लेकर भी पूरी तैयारी है. गहलोत ने कहा कि ओमीक्रॉन करीब 115 देशों में फैल चुका है. विशेषज्ञों की राय है कि ओमीक्रोन मृत्यु दर कम है, लेकिन कब इसका रुप बदल जाए यह किसी को नहीं पता. इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैक्सीन लगवाए. सीएम गहलोत ने कहा कि कई लोग लापरवाही करते हैं. उनको पता ही नहीं कि उन्हें संक्रमण हो चुका है. संक्रमण फैलाने का अधिकार किसी को नहीं. वैक्सीन लगवाने वालों की मृत्यु की संभावना कम हो जाती है. ऐसे में हर व्यक्ति को कोरोना की दोनों डोज लगाना अनिवार्य है.

वैक्सीन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य : गहलोत ने वैक्सिंग की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को साफ कह दिया कि उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वह संक्रमण फैलाएं, वैक्सीन लगवाना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है. यह बात समझ लेनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल सहित कई राज्यों में सख्ती कर दी है. राज्य सरकार भी 3 जनवरी यानी सोमवार से अभियान चला रही है. उसके बाद सरकार को सख्ती करनी पड़ सकती है, क्योंकि दूसरे राज्यों ने भी सख्ती कर दी है.

181 फोन पर वैक्सीन

गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज में 9 महीने का गैप दिया. यह समझ से परे है कि सरकार ने इस तरह से इतना लंबा गैप क्यों दिया, जबकि यह गैप सिर्फ कम होना चाहिए. एक्सपर्ट कहते हैं कि साइंटिफिक रुप से 6 महीने का गैप होना चाहिए. केन्द्र सरकार वैज्ञानिकों की राय के अनुसार फैसले करे. सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लोग 181 पर फोन कर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं. 10 व्यक्ति अगर कहीं भी है तो वह 181 पर कॉल कर दे. सीएमएचओ वहां पर एक टीम भेजकर उन सभी को वैक्सीन लगवा देंगे.