जयपुर. प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है जिसका असर अब पर्यटन (excessive heat in jaipur) व्यवसाय पर भी पढ़ रहा है. पर्यटक स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. पर्यटकों की कमी होने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है.

तेज धूप और भीषण गर्मी के चलते शहर में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है. गुलाबी नगरी के आमेर महल, हवामहल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ फोर्ट में पर्यटकों की संख्या कम होने से पर्यटन व्यवसाय से जुडे़ लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. (Silence spread at tourist places) जो पर्यटक आ रहें है वह सुबह-सुबह 10 बजे तक ही पर्यटन स्थलों पर घूमना पसंद कर रहें है. ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुडे़ टूरिस्ट गाइड, हॉकर्स, शोरूम सहित जीप संचालक दिनभर पर्यटकों का इंतजार करते रह जाते है. टूरिस्ट गाइडों के मुताबिक इस भीषण गर्मी के चलते पर्यटक प्रदेश की स्मारकों पर जाने से बच रहें है. तेज गर्मी और धूप होने से पर्यटक सुबह 10 बजे तक ही भ्रमण पसंद कर रहे है. बाकी के बचे समय में महल-किले एवं स्मारकों पर सन्नाटा पसरा दिखाई देता है.

हाथी सवारी के समय में बदलाव किया: भीषण गर्मी के चलते विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में हाथी की सवारी (changes in timings of elephant ride in amer) के समय में भी बदलाव किया गया है. आमेर महल के अधिक्षक पंकज धरेंद्र के मुताबिक 1 मई से जून के महिने तक प्रति हाथी 2-2 राउंड करेंगे. हाथियों के संचालन का समय अब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही रहेगा. भीषण गर्मी और धूप के चलते आमेर महल का जलेबी चौक और महल में पत्थरों से बना रास्ता गर्म होता है एसे में हाथी का उसपर चल पाना काफी मुश्किल होता है, वहीं गरम रस्ते पर चलने पर हाथी के अग्रसिव होने की संभावना रहती है. महल प्रशासन ने कड़ाके की धूप को देखते हुए किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न हो उसको ध्यान में रखते हाथी सवारी के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है. इससे बेजुबान हाथियों को भी धूप से राहत मिलेगी और पर्यटक भी सुबह सुबह हाथी सवारी का लुत्फ उठा सकेंगे.