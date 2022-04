जयपुर. वैशाख माह की अमावस्या आज शनिवार को है. शनिवार को आने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या या शनि अमावस्या कहते हैं. जिन जातकों पर शनि की महादशा चल रही है. उनके लिए इस दिन का खास महत्व माना गया है. हिंदू धर्म में शनिश्चरी अमावस्या का विशेष महत्व व प्रभाव (Significance Of Shani Amavasya) होता है. मान्यता है कि इस दिन शनिदेव की विधि-विधान से पूजा अर्चना करने पर शनि की महादशा के प्रभाव से बचा जा सकता है.

यदि आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं (Shani Upay On Amavasaya) और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं साथ ही अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं (Rituals done On Shani Amavasya) तो आज यानी शनि अमावस्या के दिन आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए. इससे जीवन में खुशहाली आएगी. पितरों की प्रसन्नता से मान सम्मान, सुख-समृद्धि, धन-वैभव आदि की प्राप्ति होती है.

आज के दिन ये करें उपाय: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिचरी अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से अति लाभदायी फल (Rituals done On Shani Amavasya) प्राप्त होता है और धन की वृद्धि होती है. शनिश्चरी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वे मान सम्मान व धन वैभव की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं. पितृ दोष से मुक्ति के लिए आप शनिचरी अमावस्या के दिन अक्षत और दूध की खीर बनाएं. इसके बाद इस गोबर के जलते हुए उपले पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाएं. इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनिचरी अमावस्या के दिन स्नान के बाद गरीब और जरूरत मंद लोगों को दान देना उत्तम फलदायी होता है.