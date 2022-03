जयपुर. राजधानी के सोडाला थाना इलाके में एक महिला चिकित्सक के घुटने में चोट लगने का फायदा उठाते हुए घर पर काम करने वाले नौकरों ने लाखों रुपए के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम दिया (Servants took advantage of female doctor injury) है. चोरी की वारदात (Theft In Doctor residence) को लेकर श्रीरामपुरा कॉलोनी निवासी 51 वर्षीय डॉ. गुंजन शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. प्रकरण की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल राजकरण ने बताया कि महिला चिकित्सक दो मंजिला मकान में निवास करती है और 21 फरवरी को उनके घुटने में चोट लगने के चलते वह नीचे के तल पर कमरे में रह रही हैं. महिला चिकित्सक के तमाम गहने व अन्य कीमती सामान पहली मंजिल पर बने कमरे में एक अलमारी में रखे हुए थे.

1 महीने बाद चला पता: 22 मार्च को जब महिला चिकित्सक ने घर के पहले तल पर जाकर अलमारी में रखे आभूषण व अन्य सामान संभाला तो वो गायब मिला. जिसके बाद उन्होंने पहले अपने स्तर पर घर में आभूषण व अन्य सामान संभाला लेकिन जब उन्हें सामान नहीं मिला तो उसके बाद शनिवार देर शाम सोडाला थाने पहुंच शिकायत दर्ज करवाई. महिला चिकित्सक के घर में 4 नौकर काम करते हैं जिन्हें अलमारी में रखे आभूषण और अन्य कीमती सामान की जानकारी थी. चोरी की वारदात के बाद से ही चारों नौकर फरार चल रहे हैं. महिला चिकित्सक के घर से तकरीबन 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी हुए हैं. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है.

सूने मकान को निशाना बना चोरों ने चुराया 15 लाख का हार: राजधानी के मुरलीपुरा थाना इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर 15 लाख रुपए की कीमत का सोने का एक हार और 50 हजार रुपए नकद चुराने की वारदात को अंजाम दिया है. चोरी की वारदात को लेकर शिवनगर निवासी रमाशंकर शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. प्रकरण की जांच कर रहे हेड कॉन्स्टेबल भंवरलाल ने बताया कि परिवादी शुक्रवार दोपहर परिवार सहित अपने मूल गांव जमवा रामगढ़ गया था जो शनिवार देर रात वापस लौटा. इस दौरान मकान सूना देखकर चोरों ने मकान के ताले तोड़ जेवरात और कैश चुराने की वारदात को अंजाम दिया. जब परिवादी गांव से वापस लौटा तो मकान के ताले टूटे व सामान बिखरा देख उसे वारदात का पता चला. इसके बाद परिवादी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर वारदात की सूचना दी और थाने पहुंच मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश करना शुरू किया.