जयपुर. नए साल पर शहर में होने वाले आयोजनों (New Year Celebration In Jaipur) को लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद हो गया है. केंद्रीय एजेंसियों से मिले अलर्ट के चलते शहर में सुरक्षा व्यवस्था (Security Arrangements For New Year) बढ़ाई गई है. नए साल के जश्न के चलते रेलवे स्टेशन, मंदिर, मॉल, बस स्टेण्ड सहित प्रमुख स्थलों पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है. नए साल के जश्न को लेकर पुलिस के सामने कोविड गाइडलाइन की पालना कराने (Arrangements To follow the covid guideline) के साथ ही कानून व्यवस्था की पालना करना बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

3500 पुलिसकर्मी तैनात : एडिश्नल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर शुक्रवार शाम से देर रात तक शहर में कानून और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. जिसमें 200 होमगार्ड के जवान और 500 पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से भी तैनात किए जाएंगे. इस बार पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही कोविड गाइडलाइन की पालना करना एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकेगा, साथ ही कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की जो सीमा तय की गई है उसकी पालना करवाई जाएगी.

गाइडलाइन की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई

पुलिस कमिश्नरेट के तमाम आला अधिकारी रात में फील्ड में रहेंगे और जहां भी गाइडलाइन की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जैदी ने कहा कि राज्य सरकार ने नाईट कर्फ्यू में दो घंटों की रियायत दी है, ऐसे में आमजन से पुलिस ने रात 1 बजे तक अपने घर पहुंचने की अपील की है. देर रात तक पुलिस 50 से अधिक नाकाबंदी पाइंट्स पर तैनात रहकर निगरानी रखेगी.

शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों को चेतावनी

जैदी ने शराब पीकर वाहन चलाने, हुडदंग करने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर तेजी से वाहन दौड़ाता है और हुड़दंग करता है और किसी महिला से छेड़छाड़ करता है, तो ऐसे व्यक्ति से जयपुर पुलिस सख्ती से निपटेगी. इसके अलावा प्रत्येक थाना पुलिस और यातायात पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करके वाहन जब्त करेंगे.

ओवर स्पीड में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए के लिए शहर के अलग-अलग पॉइंट पर इंटरसेप्टर भी तैनात किए जाएंगे. इसके साथ ही अभय कमांड सेंटर और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से शहर के चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी. शहर के किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति के अव्यवस्था उत्पन्न करने की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम से संबंधित थाने की पीसीआर को दी जाएगी, जो तुरंत मौके पर पहुंच कर गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले लोगों से सख्ती से निपटेंगे.