जयपुर. राजस्थान विश्वविद्यालय में सोमवार को नामांकन के पहले दिन जमकर हंगामा (Ruckus in Rajasthan University) हो गया. इस दौरान छात्र और पुलिसकर्मी आमने-सामने आ गए. दोनों में झड़प के बाद पुलिस प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया. कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ती देख पुलिस प्रशासन ने छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश से रोकने के लिए उनपर लाठियां बरसाईं. लाठीचार्ज के दौरान एक वाहन के शीशे भी टूट गए जिससे कुछ छात्रों के कांच लगने से चोट (many injured in lathi charge in RU) भी लगी.

छात्रसंघ चुनाव (student union election latest news) में सोमवार को पहले दिन नामांकन पत्र दाखिल किए गए. इस दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की भी जमकर धज्जियां उड़ीं. वहीं निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी के समर्थक पहले यूनिवर्सिटी के बाहर और फिर मुख्य द्वार पर हंगामा करने लगे. छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज (Police lathi charge on students) किया.

हंगामे के बाद छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता भी वहां पर खड़े थे. ऐसे में उन पर भी पुलिस की लाठियां बरसीं. लाठीचार्ज में एबीवीपी प्रत्याशी नरेंद्र यादव और निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी भी घायल हो गए. जबकि दो पुलिसकर्मियों के भी चोटिल होने की जानकारी सामने आई है.